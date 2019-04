Upływa termin na złożenie wniosku dla kobiet z rocznika ‘53

Wyrokiem z 6 marca Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepis, na podstawie którego emerytury przyznawane po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego były pomniejszane o wypłacone dotychczas tzw. emerytury wcześniejsze. Wyrok oznacza, że kobiety urodzone w 1953 roku mogą złożyć wniosek o wznowienie postępowania, a tym samym przeliczenie świadczenia już bez jego pomniejszania. Tryb i termin zależy od tego, czy sprawa przyznania emerytury była przedmiotem postępowania odwoławczego przed sądem, czy też zakończyła się decyzją ZUS.

Kobiety z rocznika 1953, które nie odwołały się od decyzji ZUS do sąd, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego miały miesiąc na złożenie tzw. skargi o wznowienie postępowania do ZUS. Termin ten mija już w przyszłym tygodniu, dokładnie 23 kwietnia. Z kolei panie, które od decyzji ZUS odwołały się do sądu, po wyroku TK mają 3 miesiące na złożenie skargi o wznowienie postępowania sądowego. Skargę powinny złożyć w tym samym sądzie, w którym zapadł wyrok. W tym przypadku czas na złożenie skargi mija 21 czerwca.

Jednocześnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że niestety nie będzie mógł przeliczyć świadczenia tym paniom, którym od doręczenia decyzji minęło już 5 lat. Przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego jasno wskazują, że mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego decyzji nie można uchylić po upływie 5 lat od dnia jej doręczenia.