Ulga termomodernizacyjna – czy można z niej skorzystać przy budowie domu?

Przypomnijmy, że ulga termomodernizacyjna to jedno z rozwiązań wprowadzonych przez rząd, żeby poprawić katastrofalną jakość powietrza w Polsce. Ulga pozwala odliczyć od dochodów do 53 tys. zł wydatków, które podatnik poniósł na termomodernizację swojego domu jednorodzinnego (ulga nie dotyczy innych typów nieruchomości ). Mogą z niej skorzystać:

Ulga termomodernizacyjna nie jest ulgą budowlaną – zadecydowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie zadane przez Dziennik Gazetę Prawną. Tym samym osoby, które dopiero budują dom, nie będą mogły z niej skorzystać. Ta oficjalna wykładnia przepisów, choć zgodna z przepisami nowej ustawy o PIT, z pewnością rozczaruje wiele osób, które we wznoszonym obecnie budynku postawiły na rozwiązania ekologiczne.

Co ważne, limit 53 tys. zł na podatnika nie zależy od liczby domów poddanych termomodernizacji – dopóki nie zostanie przekroczona kwota 53 tys. zł, podatnik może prowadzić prace ociepleniowe w dowolnej liczbie budynków. Może też rozłożyć prace w czasie – w jednym roku wykorzystać część limitu, a w kolejnym roku poddać termomodernizacji inny dom i wykorzystać resztę limitu.

Zobacz atrakcyjne domy na sprzedaż na stronie lub w aplikacji Gratki

Do działań termomodernizacyjnych, które pozwalają skorzystać z ulgi, zaliczają się m.in. zakup i wymiana takich elementów jak:

drzwi wejściowe,

okna,

pokrycia dachowe,

wentylację mechaniczną,

kotły na paliwo stałe,

kotły gazowe,

kolektory słoneczne,

pompy ciepła.

Poniesione na termomodernizację wydatki podatnik musi być w stanie potwierdzić odpowiednimi fakturami.

Ulga termomodernizacyjna – terminy

Warunkiem skorzystania z ulgi jest to, żeby wydatki na termomodernizację były poniesione po 1 stycznia 2019 roku, kiedy to ulga termomodernizacyjna weszła w życie. Tym samym z ulgi będzie można skorzystać najwcześniej w 2020 roku.

Na skorzystanie z ulgi podatnik ma:

3 lata – na zrealizowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (licząc od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek),

6 lat – na odliczenie tych wydatków od dochodów.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli podatnik skorzysta z ulgi, a następnie w ciągu 3 lat nie przeprowadzi zapowiedzianej termomodernizacji, będzie miał obowiązek ulgę zwrócić. Doliczy wtedy poprzednio odliczone dochody do swoich bieżących dochodów i rozliczy się w sposób standardowy.

Drugi termin – 6 lat – dotyczy sytuacji, gdy podatnik będzie miał zbyt niskie dochody, żeby odliczyć od nich termomodernizację. Przykładowo jeśli podatnik na ocieplenie domu wyda 30 tys. zł, ale osiągnie w tym samym roku dochód w wysokości tylko 20 tys. zł, pozostałe 10 tys. zł może odliczyć przy następnych rozliczeniach podatkowych – ale nie później niż przed upływem 6 lat od działań służących ociepleniu domu. Ten sześcioletni limit liczy się osobno dla każdego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Dla budujących domy rząd też ma pieniądze

Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Finansów właściciele budowanych właśnie domów nie mogą liczyć na ulgę, niezależnie od tego, ile pieniędzy włożą w ocieplenie budynku czy montaż nowoczesnego systemu grzewczego. Mogą oni jednak skorzystać z innych form wsparcia.

Najważniejszą jest dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” – właściciele mogą uzyskać dotację lub pożyczkę m.in. na zakup i montaż ekologicznych źródeł ciepła. Budujący domy mogą też skorzystać z rozmaitych dopłat i promocji oferowanych obecnie przez producentów pomp ciepła – urządzenia te można nabyć na wyjątkowo atrakcyjnych warunkach.

Właściciele nowo powstających budynków mogą wreszcie skorzystać z innych obejmujących ich ulg podatkowych, na przykład ulgi mieszkaniowej. Pozwala ona odliczyć od podatku przychody, które podatnik uzyskał ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, a które zostały przeznaczone m.in. na remont czy ocieplenie zamieszkiwanego domu.