Polej, rybka lubi pływać, chlup w ten głupi dziub - te zwroty zna każdy Polak. A skoro dziś lany poniedziałek, to okazja, by... sprawdzić, gdzie w Małopolsce powinni "polewać" najlepiej. Choćby dlatego, że nazwy tych wsi i przysiółków znikąd się nie wzięły. Ruszamy zatem szlakiem miejsc, których nazwy kojarzone są ze... spożyciem. Przejdź do galerii z opisem.