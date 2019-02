Trzy osoby okradły kobietę podając się za pracowników "wodociągów"

Do drzwi 82-letniej mieszkanki Andrychowa zapukały dwie osoby podające się za pracowników Zakładu Wodociągów. Kobieta i mężczyzna zostali przez właścicielkę mieszkania wpuszczeni do środka, po czym wykorzystali chwilową nieuwagę kobiety i ukradli jej 800 złotych z jednego z pomieszczeń.

82-latka, gdy tylko zorientowała się, że została okradziona, poinformowała miejscowy komisariat i podała rysopis złodziei. Sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego, którzy ustalili potencjalnych sprawców przestępstwa. Zatrzymali trzy osoby - 31-letnią mieszkankę Krakowa, 24-latka z gminy Porąbka i 23-letniego mieszkańca Andrychowa, który stał na czatach w czasie, gdy dwójka jego znajomych okradała ofiarę.

Jak się okazało, zatrzymana kobieta była poszukiwana listem gończym w celu doprowadzenia jej do Zakładu Karnego do odbycia kary 2,5 lat więzienia. Dodatkowo, jak ustalili policjanci, kobieta i mieszkaniec Andrychowa dopuścili się podobnej kradzieży w listopadzie ubiegłego roku. Wówczas oferowali dofinansowanie do masaży i ukradli pokrzywdzonej osobie 3,5 tys. zł.

Wczoraj, decyzją Prokuratury Rejonowej w Wadowicach, wobec mężczyzn został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Cała trójka, wcześniej wielokrotnie karana za podobne przestępstwa, przyznała się do zarzucanych im czynów. Za kradzież grozi im do 5 lat pozbawienia wolności, przy czym z uwagi na recydywę kara może być zwiększona o połowę.

