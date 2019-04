Trwa świąteczna akcja drogówki. Policjanci apelują o rozwagę

Funkcjonariusze przede wszystkim będą nadzorować główne szlaki komunikacyjne, pomagać kierującym, ułatwiać ruch pojazdów, za pośrednictwem mediów na bieżąco informować o zaistniałych utrudnieniach na drogach oraz reagować na popełniane przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym.

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, jazda z nadmierną prędkością, wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych czy też kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu to główne przyczyny wypadków, dlatego policjanci będą szczególną uwagę zwracać na kierujących popełniających powyższe naruszenia prawa.

Przypominamy, że każda kontrola drogowa związana będzie z badaniem trzeźwości kierującego, co pozwoli wyeliminować z ruchu osoby prowadzące pojazd w takim stanie, a tym samym narażających innych uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo.

Apelujemy również do pieszych do zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię, a także do używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego.

W ubiegłym roku w okresie wydłużonego weekendu związanego ze Świętami Wielkanocnymi (w porównywalnym okresie od 30.03 do 2.04.2018 r.) na małopolskich drogach doszło do 26 wypadków drogowych, w których 2 osoby zginęły, a 25 zostało rannych, odnotowano 243 kolizje drogowe. Ponadto ujawniono ponad 70 kierujących prowadzących pojazd po alkoholu.

W okresie świąt obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. (z wyłączeniem autobusów).

Zakaz obowiązuje w dniach:

- 20 kwietnia (sobota)

- w godz. 18.00 – 22.00;

- 21 kwietnia (niedziela)

- w godz. 8.00 – 22.00;

- 22 kwietnia (poniedziałek)

- w godz. 8.00 – 22.00;