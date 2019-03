Top Employer dla Philip Morris International w Polsce

- To ogromny sukces i wyróżnienie, za które serdecznie dziękuję wszystkim naszym pracownikom. W PMI wierzymy, że to ludzie zmieniają biznes – nie firmy. Dlatego od zawsze szanujemy różnorodność, dajemy szerokie możliwości rozwoju zawodowego, zachęcamy do podejmowania ambitnych wyzwań i zdobywania wiedzy w nowych obszarach – mówi Anita Rogalska, członek Zarządu, dyrektor Działu Kapitału Ludzkiego i Kultury Organizacyjnej Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie.

Za co tytoniowy gigant je otrzymał? „Philip Morris International w Polsce zapewnia swoim pracownikom wyjątkowe warunki pracy, dba o talenty i ich rozwój na wszystkich szczeblach organizacji i udowadnia, że jest liderem w dziedzinie zarządzania pracownikami, robiąc wszystko, aby bezustannie doskonalić swoje praktyki zatrudniania i rozwijać się. Zawsze.” – tak brzmiało uzasadnienie Top Employers Institute. W 2019 r. PMI znalazł się więc w gronie zaledwie 1554 firm - ze 118 krajów świata – uhonorowanych tym tytułem.

Talent na wagę złota

Nic więc dziwnego, że tak wiele osób chce stać się „częścią” PMI. Jakich jednak pracowników poszukuje koncern? Twórczych, pomysłowych, ale też otwartych na świat i lubiących wyzwania, znających języki obce oraz potrafiących współpracować w międzynarodowych zespołach.

- Chcesz do nas dołączyć i być częścią dynamicznego zespołu realizującego odważną wizję? Aby skutecznie kształtować naszą przyszłość potrzebujemy najlepszych, najbardziej obiecujących i energicznych ludzi na globalnym rynku pracy. Porozmawiajmy – kuszą przedstawiciele PMI.

Co w zamian? – Robimy wszystko, aby w naszej firmie każdy czuł się dobrze, a także mógł realizować swoje pomysły i pasje. W ten sposób kształtujemy bowiem wspólną przyszłość – zaznaczają przedstawiciele Philip Morris International. Nic więc dziwnego, że od wielu już lat firma znajduje się – tak na rynku polskim jak i za granicą – w gronie najbardziej cenionych pracodawców.

Start do wielkiej kariery

PMI w Polsce to nie tylko świetne miejsce pracy, ale także doskonały punkt startu do globalnej kariery. Polska, a Kraków szczególnie, uchodzi zaś za „kuźnię talentów” w PMI.

Wystarczy tylko wspomnieć, że szefem ds. operacyjnych PMI jest Jacek Olczak, pełni więc jedną z najważniejszych funkcji w światowych strukturach Philip Morris International. Mirosław Zieliński jest prezydentem ds. Nauki i Innowacji, a Aleksandra Samulewicz jest wiceprezydentem ds. Produktów o Potencjale Obniżonej Szkodliwości na region Unii Europejskiej. To tylko parę przykładów. Polaków nie brakuje także na innych odpowiedzialnych stanowiskach w tytoniowym gigancie.

Równość płac to standard

Nie tak dawno PMI w Polsce otrzymał równie prestiżowe wyróżnienie - Certyfikat Równych Płac. - W naszej firmie pracowników wynagradzamy tylko i wyłącznie na podstawie oceny merytorycznej – zaznacza Anita Rogalska, członek Zarządu, dyrektor Działu Kapitału Ludzkiego i Kultury Organizacyjnej Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie. I są tego efekty.

Wyróżnienie sprzed paru miesięcy oznacza, że firma jednakowo wynagradza kobiety i mężczyzn, a ich wkład i wysiłki w działalność biznesową i rozwój firmy cenione są niezależnie od płci. Na początku marca Philip Morris International uzyskał globalny Certyfikat Równych Płac – tym samym został pierwszą międzynarodową organizacją uhonorowaną Certyfikatem Równych Płac.

Globalny gracz

180 rynków, 77 000 pracowników na całym świecie, w tym kilka tysięcy w Polsce – tak prezentuje się Philip Morris International, największy koncern tytoniowy świata.

W Polsce w skład grupy wchodzi spółka odpowiadająca za sprzedaż, marketing i dystrybucję produktów, nowoczesne centrum produkcyjne, firma odpowiedzialna za kontraktowanie i skup liści tytoniu oraz Europejskie Centrum Usług Wspólnych w Krakowie. Zapewnia ono wsparcie i obsługę z zakresu finansów, IT, HR i procesów zakupowych dla większości spółek PMI w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Firma współpracuje także z polskimi plantatorami tytoniu.

Wspomnieć też trzeba, że fabryka Philip Morris International w Krakowie jest największym centrum produkcyjnym PMI w Europie i jednym z najnowocześniejszych i największych na świecie. Obecnie około 70 proc. jej produkcji trafia na eksport i jest sprzedawana na ponad 60 rynkach na całym świecie.

Świat bez dymu jest możliwy

Co jest kluczem do sukcesu? - W obliczu ogromnej transformacji, jaką jest stworzenie przyszłości bez dymu tytoniowego, także w Polsce, jest to szczególnie istotne. Philip Morris staje się firmą technologiczną opartą na innowacjach i wynikach badań naukowych. Kluczem do sukcesu i realizacji naszej wizji są pracownicy. To dzięki ich zdolności do szybkiego uczenia się, pracy, talentom i różnorodności możemy realizować ambitne plany biznesowe – podkreśla dyrektor Anita Rogalska.