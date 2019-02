TOP 50 postaci, które zrobiły furorę. Wiecie, że pochodzą z Małopolski?

Niektóre nazwiska same pchają się na usta jak Stuhr, Grabowski, Kondrat, Demarczyk. Wiele jest jednak takich postaci, które być może mało znamy, a jednak osiągnęły spektakularny sukces. Prezentujemy naszą pięćdziesiątkę wybranych osób, które wybiły się w różnych branżach i teraz możemy być z nich dumni. To oni reprezentują Małopolskę. Oczywiście utalentowanych osób w naszym regionie jest znacznie więcej... Ta 50-tka to subiektywny przegląd, który nie zamyka pełnego zestawienia sław. Wiedzieliście, że wszyscy z naszej listy pochodzą właśnie z naszego regionu? Zobaczcie galerię ich zdjęć! A że mamy weekend i chcemy zachować dobry nastrój, celowo pominęliśmy polityków...