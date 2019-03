TOP 20 postanowień wielkopostnych. Jakie postanowienie wielkopostne wybrać? Wielki Post to przecież okazja do przemiany

Wielki Post to idealny czas, by wybrać się na „duchową siłownię". Każdy z nas ma 40 dni, by wzmocnić ciało i ducha. Zrobić coś pozytywnego dla swojego rozwoju. Zrezygnować ze złych przyzwyczajeń, przyswoić sobie nowe, lepsze. Od czego zacząć przemianę? Oto 20 naszych propozycji postanowień wielkopostnych. Warto skorzystać, albo choćby przemyśleć!