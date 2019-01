Tego kierowca NIE MOŻE robić w samochodzie. Grozi za to mandat i punkty karne

Bycie kierowcą to wielka odpowiedzialność. Częste kontrole Policji mają zwrócić szczególną uwagę na przepisy ruchu drogowego, ponieważ ich stosowanie zapewnia bezpieczeństwo Tobie i innym uczestnikom ruchu. Jak jeździć, żeby nie dostać mandatu? Stosowanie się do znaków poziomych i pionowych a także dostosowanie jazdy do warunków na drodze to banały, o których nie trzeba pisać. Jest kilka rzeczy których nie można robić w aucie. Niektórych nawet nie jesteśmy do końca świadomi. Na co zwrócić uwagę wybierając się w dłuższą trasę? Jakie pułapki czyhają na nas w mieście? Tych rzeczy NIE MOŻESZ robić w samochodzie. Grozi za nie mandat a często także punkty karne.