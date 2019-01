Taśmy Kaczyńskiego oczami internautów MEMY

Taśmy Kaczyńskiego. Polityczna bomba wywołała lawinę memów

Internet na swój sposób zareagował na publikację "GW" w której opisane są Taśmy Kaczyńskiego. Atmosfera wokół materiału była sukcesywnie podgrzewana w mediach społecznościowych m. in. przez Jarosława Kurskiego, czy Tomasza Lisa, a do dyskusji włączyła się również Beata Mazurek, rzeczniczka PiS, twierdząc, że doniesienia GW to "pseudo rewelacje" i "kolejny artykuł o spółce Srebrna".