Taniec z Gwiazdami: Kto wystąpi w nowej edycji? ZDJĘCIA

Taniec z Gwiazdami 2019: Uczestnicy to niekoniecznie gwiazdy, które są wszystkim znane, jednak program Polsatu: Dancing With The Stars ciągle cieszy się popularnością, a telewidzowie obserwują poczynania tancerzy i tancerek. Jacy uczestnicy wezmą zatem udział w 9. edycji Tańca z Gwiazdami? Na parkiecie zobaczymy m. in. gwiazdę tenisa Agnieszkę Radwańską, Justynę Żyłę, czy Macademian Girl, czyli blogerkę modową, która naprawdę nazywa się Tamara Gonzalez-Perea. Sprawdź, jak wygląda pełna obsada nowej edycji Tańca z Gwiazdami. Poznaj uczestników i zobacz ich zdjęcia w galerii.