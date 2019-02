"Tam gdzie jesteś". Opowieść o kobiecie po przejściach i mężczyźnie z przeszłością [patronat NaM]

To udany debiut Tomasza Betchera, z zawodu pedagoga i socjoterapeuty. Wciągająca opowieść o dwójce dojrzałych ludzi na życiowym zakręcie, których drogi niespodziewanie się przecięły. Niespodziewanie, bo w tym przypadku elegancka kobieta w średnim wieku z jakiegoś powodu zaufała nieznajomemu mężczyźnie, który wygląda jak bezdomny. Ba, nawet dała mu dach nad głową.

Dwoje na zakręcie

Główna bohaterka powieści, Anna Turska, to niespełniona pani psycholog, zdominowana przez próżnego męża, który traktuje ją jak przedmiot. Poznajemy ją w momencie, kiedy chce coś zmienić w swoim życiu. Właśnie złożyła pozew rozwodowy. Żeby złapać dystans, wyjeżdża do domku lotniskowego w Jantarze, który odziedziczyła po swoim ojcu. Tam zastaje niespodziewanego gościa - Adama, tajemniczego mężczyznę z przeszłością, bezdomnego, który prawdopodobnie cierpi na depresję. („Od długiego czasu – tygodnie zamieniły się w miesiące, a miesiące w lata – do życia motywowały go tylko trzy czynniki: ból, głód i zmęczenie” - czytamy w książce). Adam ma wielkie poczucie winy, wegetuje, niczego już od życia nie chce.

Z jakiegoś powodu Anna postanawia mu pomóc i proponuje nocleg. Kolejne spotkania w domku w Jantarze jeszcze bardziej ich do siebie zbliżają. Ona z czasem zauważy w nim podobieństwo do aktora Madsa Mikkelsena, którego uwielbia. On zachwyci się kolorem jej oczu i delikatnością dłoni. Czy będą w stanie pomóc sobie nawzajem? Czy przyjaźń zamieni się w coś więcej?

Potęga miłości

„Miarą człowieczeństwa jest to, ile człowieka potrafisz dostrzec w drugim człowieku” - mówi Adam. I właściwie można uznać to za główne przesłanie książki Tomasza Betchera.

„Tam gdzie jesteś” to powieść psychologiczna i romans w jednym. Ciepła, szczera historia o przyjaźni, miłości i nadziei. Janusz Leon Wiśniewski, autor słynnej „Samotności w sieci”, tak podsumował debiut gdańszczanina: „Chwytająca za wszystkie zmysły opowieść o zaniechaniu, karze i pokucie. I o tym, że miłość prowadzi do przemienienia. Poruszająca książka, o której myśli się długo po jej przeczytaniu”. Polecamy!

