SZOK! Tak Ziemia zmieniła się przez ostatnie 10 lat! Akcja #10yearschallenge demaskuje prawdę o naszej planecie

O akcji #10yearschallenge stało się głośno za sprawą celebrytów, którzy chętnie dzielą się swoimi przemianami. Jak wyglądali dekadę temu? Jak się zmienili? Przybyło im zmarszczek a może kilogramów? Schudli czy poprawili urodę? W akcję #10yearschallenge włączyły się miliony internautów na całym świecie. Trend rozlał się w internecie a wymownych porównań nie brakuje. Fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz ekologii postanowiły wykorzystać #10yearchallenge do pokazania szokujących zmian, jakie dokonały się na naszej planecie. Ziemia kształtowała się przez 4,54 mld lat a ostatnie działania człowieka sprawiły, że zmieniła się nie do poznania. Wiele zmian jest bezpowrotnych. Nie da się odbudować gatunku, który wymarł. Ocieplenie klimatu, nadprodukcja plastiku to nie hasła z bilbordów, to się dzieje naprawdę. Zobacz szokujące zdjęcia i zacznij działać.