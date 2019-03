Szkoła Podstawowa w Jaszczurowej została obroniona

Rodzice dzieci w Jaszczurowej (gm. Mucharz) od kilku miesięcy bronili szkoły w swojej wsi. Jej likwidacji chciała wójt Renata Galara i większość radnych.

W tej chwili uczy się tam 111 dzieci i młodzieży, ale 46 z nich to uczniowie gimnazjum, które wygaśnie z końcem tego roku szkolnego. To oznacza, że w następnym w placówce będzie uczyć się niespełna 70 dzieci.

Władze gminy Mucharz chciały, by szkoła w Jaszczurowej została przekształcona w filię podstawówki w Mucharzu. Od 1 września w Jaszczurowej dzieci uczyłyby się w klasach od zerówki do trzeciej, a starsi uczniowie dojeżdżaliby do Mucharza.

Rodzice zwracają uwagę także na fakt, że w tutejszej podstawówce jest liczna grupa dzieci, która ma orzeczenie, zgodnie z którym mogą uczyć się w mniejszych klasach. W sytuacji, gdyby zostały przeniesione do Mucharza takiej możliwości by nie miały. Szkoły musiałyby znaleźć dla nich dodatkowych nauczycieli, co przecież także wiąże się z kosztami.

Likwidacja szkoły przebiega w kilku etapach. Pierwszy to podjęcie przez radę gminy zamiaru likwidacji szkoły, co zgodnie z ustawą o systemie oświaty musi nastąpić najpóźniej do końca lutego danego roku, czyli na sześć miesięcy przed terminem likwidacji. Informacja o uchwale trafia następnie do kuratora oświaty, który może wydać zgodę lub nie na likwidację szkoły. W tym wypadku nie wyraziła zgody.

Początki szkolnictwa w Jaszczurowej datują się na 20 listopada 1917 r. Naukę w tym dniu rozpoczęło 80 uczniów z Jaszczurowej i przygranicznych Brzezin. W 1919 r. wybudowano budynek gminny, w którym umieszczono szkołę. Budynek składał się z izby szkolnej o powierzchni 41,6 m kw. i mieszkania dla nauczyciela 32,6 m kw. Obecny budynek oddano do użytku w 1987 r. Ma 910 m kw. powierzchni.

