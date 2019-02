Szkoła Jazdy Subaru. Pierwszy stopień zaliczony

Początki Subaru wywodzą się z firmy Nakajima Aircraft Company, japońskiego producenta samolotów. A ponieważ podczas lotu nawet najmniejszy błąd może się okazać fatalny w skutkach, nic dziwnego, że tworzenie możliwie najbezpieczniejszego środowiska zawsze mieściło się w firmowym DNA marki. Oprócz zaawansowanych systemów bezpieczeństwa wprojektowanych w każdy element pojazdu, Subaru stawia także na bezpieczeństwo przez edukację. Dlatego w 2000 roku, z inicjatywy Witolda Rogalskiego, Prezesa Subaru Import Polska oraz Wacława Kosteckiego, właściciela istniejącej od 1995 roku Szkoły Doskonalenia Techniki Jazdy – Auto Trening, powstała Szkoła Jazdy Subaru (SJS). Powstała po to, by osoby zasiadające za kierownicą samochodów Subaru potrafiły radzić sobie w nawet najbardziej zaskakujących sytuacjach drogowych.

Od amatora po mistrza

Szkoła Jazdy Subaru to program eventów i szkoleń marki Subaru stanowiący część większej całości, jaką jest Grupa SJS S.A. Pierwsze programy szkoleniowe przygotowane zostały wraz z powstaniem SJS przy współudziale Krzysztofa Hołowczyca. Dziś stanowią integralną część zakupu nowego samochodu marki Subaru (wyłącznie w oficjalnych polskich salonach). Obecnie system EyeSight, czyli dodatkowa „para oczu”, która pomaga kierowcom monitorować drogę i rozpoznawać sytuacje, w których inne pojazdy, motocykliści, rowerzyści i piesi stają się potencjalnym zagrożeniem, to standardowy element wyposażenia każdego nowego samochodu Subaru z automatyczną bezstopniową skrzynią biegów CVT. A ponieważ najwyższy poziom bezpieczeństwa jest dla Subaru standardem, udział w szkoleniu jest bezpłatny i można je odbyć do roku od zakupu pojazdu (szkolenie finansuje Subaru Import Polska).

Choć początkowo zajęcia w ramach SJS miały się ograniczać wyłącznie do kursów dla właścicieli samochodów Subaru, szybko okazało się, że zainteresowanie udziałem w szkoleniach zyskało zdecydowanie szerszą popularność a chęć doskonalenia się za kółkiem przejawiają także kierowcy samochodów innych marek. Przyczyniła się do tego z pewnością renoma oraz legendarny klimat marki spod znaku plejad.

Bezpieczeństwo dostępne dla wszystkich

Edukację czas zacząć od początku, czyli od szkolenia I stopnia, jednodniowego kursu - treningu bezpiecznej jazdy, które obejmuje część teoretyczną i ćwiczenia praktyczne na torze. Aby wziąć udział w tym szkoleniu należy posiadać prawo jazdy kategorii B. Zajęcia odbywają się w grupach do 10 osób, na samochodach uczestników. Taki system praktykują wszystkie największe i najbardziej doświadczone europejskie szkoły doskonalenia techniki jazdy. Każdy samochód inaczej się prowadzi, warto więc trenować na własnym ponieważ szkolenie daje unikatową możliwość poznania w symulowanych sytuacjach awaryjnych auta jakim faktycznie jeździmy na co dzień.

Nasze szkolenie odbyło się 21 września tego roku w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy w Międzychodzie pod Poznaniem. Testowaliśmy na torze samochód marki Subaru Impreza 2.0. Szkolenie standardowo składało się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Około godzinny wykład teoretyczny, prowadzony przez Przemka Korczyńskiego z SJS rozpoczął się od zaprezentowania uczestnikom prawidłowej pozycji za kierownicą i uświadomienia jej znaczenia dla bezpieczeństwa podczas jazdy. Banał? Wcale nie. Okazuje się, że co dziesiąty kierowca przyjmuje za kółkiem niewłaściwą pozycję nie zdając sobie sprawy z konsekwencji, wśród których wystarczy wymienić m.in. brak możliwości odpowiednio szybkiej reakcji czy ryzyko uszkodzeń ciała wynikające ze źle zapiętych pasów.

W dalszej części wykładu dowiedzieliśmy się w jaki sposób działają systemy elektroniczne w samochodzie (ABS, ESP, BAS, ASR, EBD i inne) oraz co możemy zrobić by przewidywać zagrożenia i unikać ich w różnych sytuacjach drogowych. Ponieważ nasze Subaru jest wyposażone w system EyeSight dodatkowo ekspert z Subaru Import Polska, Paweł Latała, opowiedział nam o zasadach działania i wsparciu, jakie system daje kierowcy. O tym jak faktycznie wygląda to „w realu” przekonaliśmy się na placu podczas pozorowanego manewru, kiedy samochód wykrył na swojej drodze potencjalnie niebezpieczny obiekt. W pierwszej fazie działania, gdy system wykrył przeszkodę, ostrzegł kierowcę sygnałem dźwiękowym i komunikatem na wyświetlaczu przed oczami kierującego. Na wyraźną prośbę naszego szkoleniowca nie podjęliśmy żadnych działań, co samochód uznał za sytuację krytyczną i bez udziału kierującego zahamował, aby uniknąć kolizji. Trzeba było siły woli by nie nacisnąć na pedał hamulca ale tylko tak udało się na własnej skórze przekonać o skuteczności działania systemu EyeSight.

Po tym jakże ekscytującym doświadczeniu przyszedł czas na rozpoczęcie ćwiczeń praktycznych z Markiem Bafią (SJS). Instruktor umieszcza w każdym z samochodów biorących udział w szkoleniu krótkofalówki, dzięki którym cały czas jest w kontakcie z kierowcami. Instruuje, wydaje polecenia, przekazuje wskazówki. Poziom merytoryczny instruktora i poczucie humoru są na tak wysokim poziomie jak bezpieczeństwo jazdy Subaru. Dzięki temu wszyscy starają się wypaść jak najlepiej. Pierwszy moduł, slalom A, to próba oceniająca umiejętności kierowcy, w tym prawidłową pozycję przyjmowaną za kierownicą w praktyce i pracę rąk na kierownicy. Kolejne zadanie, slalom B, to ćwiczenie doboru momentu skrętu i obserwacji drogi. Następnie, podczas jazdy równoległej, mamy okazję do sprawdzenia naszej oceny odległości, czasu reakcji i koncentracji podczas jazdy.

Okazje sprzyjające temu by trochę poszaleć, czasem niekoniecznie w zamierzony sposób, pojawiły się po przerwie na lunch. Łuk poślizgowy o obniżonej przyczepności, gdzie należało utrzymać tor jazdy walcząc jednocześnie ze zjawiskiem nadsterowności lub podsterowności, z pewnością niejednemu kierowcy podniósł ciśnienie. Próby hamowania awaryjnego na śliskiej nawierzchni na wprost czy na płycie poślizgowej z jednoczesnym usiłowaniem ominięcia przeszkód obnażyły bezlitośnie brak koordynacji ręka-oko mimo jasnych komunikatów wykrzykiwanych przez Marka Bafię, który ze stoicką cierpliwością powtarzał jak poprawnie wykonać manewr. Ciekawym doświadczeniem była także awaryjna zmiana pasa ruchu, gdzie mogliśmy się przekonać jakie znaczenie ma każde dodatkowe 5 km/h więcej na liczniku.

Zawsze jest dobry czas by zacząć jeździć bezpiecznie

Trening poszerzający wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu prowadzenia pojazdów jest zalecany wszystkim kierowcom niezależnie od stażu za kierownicą, ponieważ jak dowodzą wyniki badań, kierowcy nie są zdolni do samodoskonalenia się. Przez całe życie popełniają te same błędy, jeśli nikt ich nie skoryguje. Celem szkoleń finansowanych przez Subaru Import Polska, przygotowanych we współpracy z ekspertami ze Szkoły Jazdy Subaru, jest nie tylko poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, ale także tworzenie elity kierowców, którzy będą rozpoznawani na drodze poprzez swoje zachowanie i umiejętności. Nic dziwnego, że Szkoła Jazdy Subaru przez lata stała się pewnego rodzaju benchmarkiem dla innych, powstających później, zwłaszcza markowych akademii.

Podczas szkoleń stawia na jakość zajęć oraz charakterystyczną, radosną atmosferę podczas ich trwania. Trzeba być na torze, aby zrozumieć dokładnie o ile łatwiej doskonali się w takich okolicznościach własne umiejętności. Wszystko to za sprawą starannie dobranej kadry instruktorów, która jest bez wątpienia jednym z największych atutów SJS. Tę grupę różnych ludzi, o całkowicie odmiennych osobowościach, łączy niesamowita pasja do tego co robią. Cały czas uśmiechnięci, przekazują swoją wiedzę niemal w formie zabawy. Niemniej po odbytym szkoleniu człowiek dowiaduje się jak niewiele wie o prowadzeniu samochodu mimo lat praktyki. Nie pozostaje więc nic innego jak zapisać się na szkolenie II stopnia z doskonalenia techniki jazdy. Do zobaczenia na torze.

www.subaru.pl

Autor: Maria Szrub