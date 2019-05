Kobieta jadąca samochodem audi na drodze powiatowej ze Stronia do Stryszowa straciła panowanie nad pojazdem, zjechała z drogi, wpadła do rowu, po czym samochód dachował. Kierująca została ranna i zabrana przez pogotowie do szpitala. Do wypadku doszło w czwartek o godz. 17.15.