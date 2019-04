Stryszów. Mieszkańcy sami zaczęli budowę nowego mostu

W Zakrzowie ludzie w swojej małej ojczyźnie wzięli sprawy w swoje ręce. W ten sposób stare przęsło kolejowe, które od lat leżało w krzakach przy drodze, posłuży do zbudowania nowej przeprawy. Stalowa konstrukcja po oczyszczeniu i zabezpieczeniu przed korozją, sprawia wrażenie solidnej.

Posłuży jako podstawa nowej przeprawy przez Stryszówkę do przysiółka Duszówka, dzięki czemu będzie można dojechać samochodami do ok. 30 domów. Obecny most jest już stary, grozi zawaleniem. Samorząd zaoszczędził w ten sposób ponad 50 tys. zł na kosztach budowy nowego mostu.

- Zamiast wydawać pieniądze na nowe przęsło, można będzie środki przeznaczyć na inne potrzebne cele - cieszą się gminni urzędnicy.

Od dobrych kilkudziesięciu lat metalowa część konstrukcji dawnego mostu leżała w krzakach obok drogi powiatowej.

- Jak most wtedy rozbierali, to najpierw widocznie o tym przęśle zapomnieli, a potem władza w gminie miała chyba inne problemy - twierdzi Jan Grzybowski ze Stryszowa.

Chociaż tak naprawdę to nie ma pewności skąd przęsło się tam znalazło. 36-letni wójt gminy Stryszów Szymon Duman też nie ma co do tego stuprocentowej pewności.

- Odkąd pamiętam, to żelastwo zawsze tam leżało. Nawet złomiarze się za to przęsło nie zabrali, bo to jest zbyt ciężka i masywna konstrukcja, by ją ktoś mógł tak po prostu przepiłować lub podnieść i przewieźć na złom - mówi wójt Stryszowa.

Zaczęli działać

Miejscowi jednak już od lat naradzali się, jak można wykorzystać taką konstrukcję.

- Początkowo chodziło tylko o to, żeby oczyścić pole i ogólnie krajobraz - opowiada jedna z mieszkanek Zakrzowa. Potem pojawił się inny pomysł.

Gdy jesienią ubiegłego roku, po wielu kadencjach, nastąpiła zmiana wójta, radna Stryszowa Ewa Bąk zaczęła działać. Liczyła na to, że nowy wójt będzie otwarty na niekonwencjonalne pomysły. Jak się okazało, miała rację.

- Urzędnicy w gminie często narzekali na koszty różnych inwestycji. Tego nie zrobią, bo za drogo, na tamto nie ma materiałów. A tu oddolnie padł pomysł, że można wykorzystać to, co już od dawna leży w trawie i może jeszcze do czegoś się przydać - opowiada.

Gmina dała jej zielone światło, więc dalej sprawy potoczyły się już szybko. W połowie marca ruszyła akcja.

„Dzięki uprzejmości pana Ryszarda Bąka oraz zaangażowaniu pani Ewy Bąk w sprawy lokalne, konstrukcja mostu otrzymała nowe życie” - ogłosili mieszkańcy na Facebooku.

Ryszard Bąk zbadał stan techniczny przęsła, zorganizował załadunek, wykonał prace konserwacyjne i wzmacniające. Koszty pokrył z własnego budżetu. Przęsło wykopano, pomogli w tym m.in. miejscowi strażacy - ochotnicy.

Poświęcili swój czas

- Była sobota, dzień wolny od pracy. Każdy poświęcił więc swój wolny czas. Ludzie pomagali spontanicznie. Jeden w pracach fizycznych, inny gdzieś zadzwonił, jeszcze ktoś inny dokumentował wszystko zdjęciami. Jakby wróciły słynne za PRL „czyny społeczne” - opowiadają mieszkańcy Zakrzowa. - Ale w tym pozytywnym znaczeniu, bo nikt tu nie był do niczego zmuszany, ludzie zrozumieli, że razem powinni dbać o to, co wspólne - dodają.

Urząd Gminy w Stryszowie dzięki temu może już planować budowę nowego mostu w oparciu o odzyskane przęsło.

- Ze strony gminy wykonamy plan, uzyskamy stosowne pozwolenia, zrobimy stopy i położymy nakładkę asfaltową. Za rok mieszkańcy będą mieli nowy bezpieczny most i duża w tym ich zasługa - podkreśla wójt Szymon Duman.

Mieszkańcy zapowiadają, że nie poprzestaną na moście, mają już kolejne pomysły.