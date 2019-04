Strajk nauczycieli w Małopolsce. Zamknięte szkoły, wielki problem rodziców [PODSUMOWANIE]

Związkowcy z "Solidarności" nie uznali porozumienia, które z rządem podpisał ich związek. Co więcej, dochodzą nas głosy, że nauczyciele wypisują się z "Solidarności" na znak protestu i biorą udział w strajku.

>>>Mamy listę szkół i przedszkoli, która będzie zamknięta w Krakowie we wtorek 9 kwietnia

Strajk nauczycieli w Tarnowie i regionie tarnowskim

Według danych tarnowskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego do strajku przystąpiło ponad 1,1 tys. nauczycieli w regionie. W grupie tej są też przedstawiciele nauczycielskiej "Solidarności" - mimo iż akurat ten związek podpisał w niedzielę porozumienie, akceptując propozycje rządu.

W samym Tarnowie w strajku bierze udział 41 placówek oświatowych. Odbywają się w nich jedynie zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

>>> Czytaj więcej o strajku w Tarnowie

>>> Strajk także w matecznikach PiS-u

Strajk nauczycieli na Sądecczyźnie

Na dziesięć szkół prowadzonych przez powiat nowosądecki w sześciu nauczyciele zdecydowali się przystąpić do ogólnopolskiego strajku. Zajęcia odbywają się normalnie w czterech szkołach. Do protestu nie przyłączyli się także pracownicy Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu.

>>> Czytaj więcej o strajku nauczycieli w Nowym Sączu

Nauczyciele, którzy podjęli strajk na terenie Nowego Sącza nie otrzymają za te dni wynagrodzenia, bo to niezgodne z prawem, tłumaczyła wiceprezydent Magdalena Majka. Uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu wspierają nauczycieli, którzy walczą o podwyżki.

>>>Czytaj więcej: Protestujący nie dostaną całej pensji

Strajk nauczycieli na Podhalu

Zakopiańskie szkoły stanęły. W każdej placówce oświatowej w mieście rozpoczął się strajk nauczycieli. Część rodziców jednak i tak zdecydowała się przyprowadzić swoje dzieci do szkół. Te nie prowadzą dziś lekcje, ale zajęcia dodatkowe - np. z pierwszej pomocy.

Na terenie powiatu tatrzańskiego na 51 placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządowe, do strajku przystąpiły 33 placówki.

>>> Czytaj więcej o strajku na Podhalu

Strajk w Oświęcimiu

Strajk we wszystkich szkołach podstawowych i miejskich przedszkolach w Oświęcimiu. W Oświęcimiu dziewięć szkół podstawowych i sześć miejskich przedszkoli jest w sporze zbiorowym. Lekcje nie odbywają się, jednak wszystkie placówki są otwarte, a dyrektorzy zorganizowali zajęcia opiekuńcze. Sprawują je z nauczycielami, którzy nie przystąpili do strajku.

>> Czytaj więcej o strajku w Oświęcimiu

Strajk w Chrzanowie

Nauczyciele w Chrzanowie strajkują. Uczniowie nie przyszli do szkół. Do strajku przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe i średnie z gminy Chrzanów. Nauczyciele przyszli w poniedziałek do pracy, jednak nie prowadzą zajęć.

Rodzice zastosowali się do apeli nauczycieli, by w trakcie trwania protestu nie posyłać dzieci do szkół. Część przekazała je pod opiekę dziadków, a część wzięła wolne lub skorzystała z zasiłku opiekuńczego.

>>> Czytaj więcej o strajku w Chrzanowie

Strajk w Myślenicach

Zdecydowana większość nauczycieli i pracowników obsługi szkół, którzy opowiedzieli się za strajkiem, w poniedziałek rano do niego przystąpiła. Tak samo, zdecydowana większość rodziców nie posłała dziś dzieci do szkół. Tym, które przyszły zapewniono opiekę np. w szkolnych świetlicach. Sprawdziliśmy, w których szkołach trwa strajk.

>>> Czytaj więcej o strajku w Myślenicach i ich okolicach

W Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Myślenicach, największym nie tylko w gminie, ale i całym powiecie, do którego normalni uczęszcza 175 dzieci w poniedziałek przyszło zaledwie 12

>>>Czytaj więcej: Strajk nauczycieli w powiecie myślenickim. Klasy świeciły pustkami

Strajk nauczycieli w powiecie wielickim

Do protestu przyłączyły się wszystkie samorządowe szkoły i przedszkola w gminach Niepołomice i Gdów. W gminie Wieliczka tak jak zapowiadano strajk trwa w 15 z 18 SP (nie strajkują nauczyciele w szkołach w Byszycach, Janowicach, Sygneczowie), natomiast przedszkola pracują tu normalnie.

>>> Czytaj więcej o strajku w Wieliczce i okolicach

Pojawiają się sygnały, że jeśli strajk nie zakończy się do środy, w gminie Wieliczka może być kłopot z przeprowadzeniem egzaminu gimnazjalnego (10-12 kwietnia).

>>>Czytaj więcej: W Wieliczce może być problem z egzaminem gimnazjalnym

Strajk nauczycieli w powiecie krakowskim

Zdecydowana większość rodziców nie posłała w poniedziałek dzieci na lekcje. Mieli wcześniej informacje od dyrektorów, żeby w miarę możliwości zostawić dzieci w domach. W powiecie krakowskim na 150 szkół aż 132 przystąpiły do strajku. Z organizowaniem opieki dla uczniów nie ma problemu tam, gdzie strajkuje zaledwie kilka procent pracowników. Jednak są placówki, w których strajkują prawie wszyscy.

>>>Czytaj więcej o strajku w powiecie krakowskim