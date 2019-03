Starsi walczą o swoje. Chcą mieć miejsca, gdzie mogą spotykać się

W Oświęcimiu i Kętach prężnie działają m.in. dzienne domy seniora. W gminie Brzeźnica emeryci też korzystają z takiego miejsca i będzie tu organizowany kolejny. Przymierzają się do ich otwarcie też w Wieprzu i Kalwarii Zebrzydowskiej. W pałacu w Porębie Wielkiej swój dom seniora chce też mieć gm. Oświęcim. Takie domy są też w Olkuszu i gminie Klucze. W Wadowicach seniorzy dopominają się u władz miasta o podobne inwestycje.

Maria Zadora z Wadowic jest prezesem Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych przy oddziale PTTK.

Jej zdaniem życie seniora powinno być bardziej atrakcyjne.

- W naszym wieku ważne jest, żeby mieć co ze sobą zrobić, bo wtedy człowiek się lepiej motywuje i jest bardziej optymistyczny - tłumaczy. Dlatego ta 75 -latka i kilku jej rówieśników realizują się właśnie w roli przewodników oprowadzających turystów po papieskim mieście.

To jest jednak ich własna inicjatywa. Seniorów aktywizują także różne stowarzyszenia i samorządy, ale robią to w bardzo różnym stopniu. W Wadowicach na przykład seniorzy musieli do tego urzędników zachęcić.

„Rada Seniorów zwróciła się do burmistrza z wnioskiem o przystąpienie gminy do Programu »Senior+«, w celu pozyskania środków na organizacje domów pobytu dziennego dla seniorów” - informuje w swoim komunikacie Urząd Miejski w Wadowicach. Są duże szanse, że gmina pozytywnie odpowie na ten apel.

- Oby, bo obecnie nie ma czegoś takiego w najbliższej okolicy. Kiedyś były kluby osiedlowe. Tam spotykali się głównie emeryci, by pograć w szachy albo na wieczorkach tanecznych, ale od lat już nikt nas nie potrafi skrzyknąć i czegoś zaproponować - opowiada Tadeusz Domagała, 70-latek z Wadowic.

Dodaje, że w mieście dzięki Radzie Seniorów coś się jednak dzieje.

- Byliśmy na targach seniora w Krakowie. Były warsztaty, prelekcje, bezpłatne badania medyczne. Pomyślałem, że u nas brak takiego stałego miejsca, gdzie można by się po prostu spotykać i organizować takie akcje - dodaje emeryt.

Od roku Dom Seniora jest w Marcyporębie w gminie Brzeźnica.

Miejscowe emerytki (panowie mniej chętnie tu przychodzą) twierdzą, że dopiero tutaj odżyły. Nie męczy ich już samotność. Dla wielu jest to jedyny kontakt z ludźmi, szansa na wyjazd, np. do kina w mieście.

Panie codziennie dostają ciepły posiłek, gmina zapewnia dowóz do placówki. Realizują się tu artystycznie, robią wycieczki, mogą liczyć na pomoc lekarzy.

Gmina poszła tu za ciosem i w tym roku stawia kolejne obiekty z myślą o seniorach. W dzienny (czyli taki, w którym się nie nocuje) Dom Seniora zmienia się właśnie budynek starej szkoły w Łączanach. Obiekt jest remontowany.

- Od połowy roku fachową opiekę uzyskają tu osoby powyżej 60 roku życia z terenu naszej gminy. Zapewnimy dojazd, wyżywienie i zajęcia terapeutyczne nastawione na aktywność intelektualną i ruchową - mówi Bogusław Antos, wójt Brzeźnicy.

W pow. wadowickim z programu „Senior+” skorzystają również Wieprz (300 tys. zł dotacji) i Kalwaria Zebrzydowska (150 tys. zł), gdzie powstanie Dom i Klub Seniora.

- Gmina wyremontuje budynek przy ulicy Partyzantów. Zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażony w niezbędny sprzęt - informuje UM w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W zabytkowym pałacyku w Porębie Wielkiej dom dziennego pobytu dla starszych osób planuje gmina Oświęcim. Tutaj potrzebne są jednak duże pieniądze na adaptację budynku. Część z ok. 4 mln zł kosztów może zostać pokryta z unijnej dotacji. Kiedyś w tym pałacu była szkoła podstawowa.

Dofinansowanie utworzenia Domu Seniora może wynieść maksymalnie 300 tys. zł.

Na utworzenie klubów dla seniorów można dostać z kolei 150 tys. zł. Sfinansowane może być nawet 80 proc. kosztów. W Małopolsce w najbliższym czasie powstanie 49 nowych domów i klubów seniora.

