Spytkowice. Pani Anna Wyrwont świętowała 101 urodziny

Oświęcimianie połamali się opłatkiem życząc sobie zdrowia i wiele radości [ZDJĘCIA]

Monika Pawłowska

Boże Narodzenie, to czas radości z urodzenia Zbawiciela. To także najpiękniejsze, rodzinne święta, mocno zakorzenione w polskiej tradycji. Coraz częściej w wielu miastach. miasteczkach i wsiach, w ten wyjątkowy czas mieszkańcy spotykają się podczas wigilii na głównych placach, by...