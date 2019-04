Sprawdziliśmy, gdzie umiera najwięcej ludzi. Prowadzi Oświęcim

Chrzanów. Tłumy na spotkaniu z Beatą Szydło [ZDJĘCIA]

Wicepremier Beata Szydło spotkała się we wtorek z mieszkańcami Chrzanowa i samorządowcami z Małopolski zachodniej. Promowała nowy program PiS tzw. "piątkę" oraz zabiegała o głosy poparcia w wyborach do europarlamentu. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.