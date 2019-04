Spacerkiem przez Oświęcim można iść szlakiem murali

Zachęcamy do spaceru po Oświęcimiu nietypowym szlakiem, bo … murali. W mieście jest bogata i i unikatowa kolekcja malowideł na budynkach. Większość z nich swoją tematyką nawiązuje do propagowania pokoju, przełamywania barier i stereotypów, a także przekazywania ducha tolerancji. Wiele z nich zostało zaprojektowanych przez światowej sławy artystów, którzy stworzyli dzieło nawiązujące tematyką do pokojowego przesłania Life Festival Oświęcim, organizowanego przez dziewięć lat przez Fundację Peace Festival. Większość z murali została wykonana przy wsparciu finansowym Miasta Oświęcim.