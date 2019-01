Skierowanie do sanatorium - jak zdobyć? Kolejki do sanatorium, listy oczekujących, refundacja, zwroty

W języku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych leczenie w sanatorium dla osób pobierających świadczenia ZUS nazywa się „rehabilitacją leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS”. Warto zapamiętać tą skomplikowaną, rozwiniętą nazwę, ponieważ ZUS będzie się nią posługiwał w chwili ubiegania się o skierowanie do całkowitej refundacji pobytu w sanatorium.

Co roku lekarze wydają kilka tysięcy skierowań do sanatorium. Skierowanie wydać może każdy lekarz pierwszego kontaktu, który ma podpisaną umowę z NFZ. Lekarz podejmuje decyzję na podstawie aktualnego stanu zdrowia pacjenta oraz po przeprowadzonym wywiadzie. Skierowanie do sanatorium należy przekazać do odpowiedniego ośrodka NFZ, który wynika z miejsca zamieszkania pacjenta. Ważne, żeby określić czy realizuje to lekarz czy pacjent, tak aby nie było zbędnych nieporozumień i opóźnień wynikających z braku rejestracji skierowania.

Sanatorium to specyficzny zakład lecznictwa uzdrowiskowego, który wykorzystuje walory rekreacyjne, przyrodnicze i naturalne, tj.: wody mineralne, wody termalne, borowina, ozon, radon, sole mineralne oraz inne czynniki biofizyczne środowiska,które mogą mieć pozytywny wpływ na organizm człowieka.

Leczenie sanatoryjne przysługuje każdej ubezpieczonej osobie, która ukończyła 3 lata, a jej stan zdrowia tego wymaga. Lekarz prowadzący powinien stwierdzić czy skierowanie do sanatorium wydać, czy nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich do leczenia sanatoryjnego.

Jak zacząć starania o skierowanie na leczenie w sanatorium w ZUS?

Istnieją dwie możliwości:

Złożenie wniosku o rehabilitację leczniczą, wystawionego przez lekarza, który prowadzi leczenie pacjenta. W tym przypadku muszą istnieć medyczne przesłanki, które potwierdzałyby konieczność tego typu leczenia. Nie trzeba wypełniać specjalnych formularzy zgłoszeń, a jedynie złożyć wniosek lekarza, w którym znaleźć się muszą podstawowe informacje na temat pacjenta, tj.: imię i nazwisko, pesel, adres, nr telefonu, rozpoznanie medyczne oraz opinia lekarza o spodziewanych korzyściach pobytu w sanatorium. Po złożeniu wniosku, odpowiedni ośrodek ZUS wydaje oświadczenie. Złożenie orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika ZUS. Może się to wydarzyć w x przypadkach, m.in. kiedy:

orzeka w sprawie niezdolności do pracy dla celów rentowych,

ustala uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego,

dokonuje kontroli zaświadczeń lekarskich

weryfikuje konieczność przedłużania okresu pobierania zasiłku chorobowego.

Skierowanie do sanatorium ZUS – 100% refundacji

Skierowanie do sanatorium za pośrednictwem NFZ i ZUS różnią się znacząco. Pacjent otrzymujący skierowanie na program rehabilitacji leczniczej z ramienia ZUS otrzymuje jego pełną refundację, z wliczonym kosztem transportu tam i z powrotem.

Turnus rehabilitacyjny zazwyczaj trwa 21-28 dni, przy czym czas pobytu chorego może zostać przedłużony lub skrócony przez ordynatora danego ośrodka (po uprzednim uzgodnieniu z ZUS), gdy zachodzą ku temu przesłanki.

SPRAWDŹ TEŻ:

Chorzy nie chcą w styczniu jechać do sanatorium >>>

Skierowanie do sanatorium druk

Skierowanie do sanatorium wydaje lekarz i to jego obowiązkiem jest wypisanie odpowiedniego druku. Do wypełnienia pisma potrzebne będą szczegółowe dane pacjenta oraz dane o przebiegu leczenia, aktualne wyniki badań i wskazania lekarskie dotyczące ewentualnego leczenia w sanatorium.

Skierowanie do sanatorium z NFZ kolejka

Skierowanie do sanatorium przekazane przez pacjenta lub lekarza do NFZ powinno być rozpatrzone (pozytywnie lub negatywnie) nie później niż 30 dni od daty wpłynięcia dokumentu do oddziału NFZ. Tylko w szczególnych przypadkach, kiedy konieczne jest uzupełnienie dokumentacji, termin ten może zostać wydłużony o dodatkowe 14 dni. Skierowania są rozpatrywane zgodnie z datą wpłynięcia.

Chcielibyśmy myśleć o długich kolejkach do sanatoriów jako o mitach, o których wszyscy mówią a nikt nie doświadczył. Prawda jest jednak bolesna. Na przydzielenie miejsca w sanatorium czeka się bardzo długo, od 1,5 do nawet 2 lat. Krócej czekają pacjenci, dla których leczenie w sanatorium jest kontynuacją lub uzupełnieniem leczenia szpitalnego.

Skierowania do sanatorium lista oczekujących

Przed podjęciem decyzji o wyjeździe do sanatorium jest długość kolejki na liście oczekujących? Odpowiedź na to pytanie ma wpływ na to, czy w ogóle decydujemy się na tego typu leczenie. Po otrzymaniu skierowania na leczenie sanatoryjne można sprawdzić aktualną pozycję w kolejne wygodnie przez internet. Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnił stronę internetową skierowania.nfz.gov.pl, która po wpisaniu numeru skierowania i potwierdzeniu, że nie jest się robotem, da nam jasną odpowiedź bez konieczności wychodzenia z domu.