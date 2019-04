Skidziń. Ludzie kartki piszą do Frania Irzyka

- To bardzo ważne w życiu naszego małego wojownika, dla nas jako rodziców również - mówi Tomasz Irzyk, tata Frania. - Spróbujmy przygotować jak największą liczbę kartek urodzinowych. Oczywiście wszystkie zostaną mu przekazane - dodaje. Styl i technika wykonania nie grają roli - ważne, by były wykonane własnoręcznie.

W akcję pisania kartek urodzinowych zaangażowało się wiele przedszkoli i szkół z Małopolski - jest wśród nich Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Brzeszczach.

W hallu stanęła specjalnie przygotowana na tę okoliczność skrzynka na listy. Wychowawczynie kl. 2a: Ewa Przemyk i Katarzyna Heród, nie musiały namawiać swoich uczniów do włączenia się w akcję.

- Dzieciaki kojarzą Frania, znają jego historię, bo same wielokrotnie brały udział w koncertach i innych akcjach charytatywnych organizowanych dla niego - mówi Katarzyna Heród.

Tylko w tej klasie powstały 23 kartki sercem pisanie, ale w skrzynce było ich znacznie, znacznie więcej.

Kartkę może napisać każdy, a potem dostarczyć ją lub przesłać na adres sklepu spożywczego, ul. Solna 2, 32-625 Skidziń lub do Biblioteki Publicznej, ul. Ofiar Oświęcimia 39, 32-620 Brzeszcze. Koniecznie z dopiskiem „Dla Frania”.

W Oświęcimiu kartki można przynosić do Studia Fryzur Cameleon przy ul. Górnickiego 4/2. Studio jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20 i w sobotę w godz. 8-13. Na kartki czekają tam do 15 kwietnia.

Franio obecnie przebywa w Meksyku na leczeniu. Pojechał tam m.in. dzięki pieniądzom zebranym w czasie zbiórek.

