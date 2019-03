Skandal w Wadowicach. Prokurator oskarżała, jej mąż wydawał wyroki

Kalwaria. Kibole stracili kontrolę nad zbiórką dla chorych dzieci

W weekend 16 i 17 lutego w Kalwarii Zebrzydowskiej odbędzie się piłkarski halowy Turniej Charytatywny dla dwóch dziewczynek z tej gminy, które walczą o powrót do zdrowia po wyjściu ze śpiączki. Do tej pory gmina organizowała go razem z lokalnymi grupami kibicowskimi Wisły Kraków....