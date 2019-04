Sieć Kaufland wyróżniona nagrodą Sustainability in Retail Award

Oficjalne wręczenie nagrody odbyło się podczas XI edycji kongresu Poland & CEE Retail Summit - jednego z wiodących wydarzeń zrzeszających przedstawicieli polskiego sektora handlowego i FMCG. Po raz pierwszy w historii kongresu przyznawana była nagroda dla sieci handlowej promującej ideę zrównoważonego rozwoju: “Sustainability in Retail Award“. O tę prestiżową statuetkę rywalizowały projekty o największym wpływie na zrównoważone i cykliczne działania operacyjne realizowane przez sieci handlowe. Ostatecznie nagroda trafiła do sieci Kaufland, którą doceniono za wprowadzenie skrzynek wielokrotnego użytku Euro Pool System. Ich zastosowanie pozwoliło sieci znacząco zredukować zużycie jednorazowych, kartonowych lub plastikowych opakowań podczas transportu produktów świeżych. Z rąk organizatorów nagrodę odebrał Marcin Łojewski, członek zarządu Kaufland Polska.

Jesteśmy niezwykle dumni, że doceniono nasze działania w tak ważnym dla nas obszarze. Mamy świadomość, jak wielka odpowiedzialność w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i dbania o środowisko spoczywa na tak dużej organizacji jak Kaufland. To wyróżnienie dowodzi, że właściwie wywiązujemy się z naszych zadań i zmierzamy w dobrym kierunku. W tym miejscu pragnę raz jeszcze serdecznie podziękować, a także potwierdzić, że zgodnie z naszą strategią CSR to działanie robi różnicę – mówi Marcin Łojewski, członek zarządu Kaufland Polska.

Sieć Kaufland zaczęła wprowadzać w Polsce skrzynki wielorazowego użytku już w 2015 roku. Składane i w pełni podlegające recyclingowi skrzynki Euro Pool System cechuje wysoka żywotność na poziomie średnio 7 lat oraz duża estetyka co pozwala na ich wykorzystanie nie tylko podczas transportu, lecz także ekspozycji towaru. Od momentu ich wprowadzenia były w użyciu już ponad 47 milionów razy. To zaś oznacza realne oszczędności w kwestii wykorzystywania surowców i zmniejszenie śladu węglowego. Szacuje się, że od początku trwania projektu do lutego 2019 roku zielone skrzynki pozwoliły oszczędzić ok. 6 tys. ton kartonu i aż 5 tys. ton jednorazowych opakowań plastikowych. Tylko w latach 2017 i 2018 dzięki temu rozwiązaniu w Polsce udało się zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o prawie 10 tys. ton.

Wprowadzenie zielonych skrzynek przekłada się m.in. na oszczędność dla dostawców na opakowaniach własnych. Skrzynki są dostarczane bezpośrednio do nich, gdzie produkty są pakowane, odbierane i transportowane do centrów dystrybucyjnych Kaufland. Stamtąd trafiają bezpośrednio do marketów, a po użyciu trafiają z powrotem do centrum dystrybucyjnego producenta, gdzie są czyszczone i wracają do obiegu. Dzięki takiemu rozwiązaniu pakowane produkty zachowują swoją świeżość, a co więcej - unikają także uszkodzeń w trakcie transportu. Pozwala to więc na dodatkowe ograniczenie zjawiska marnowania żywności oraz dostarczenie klientom produktów wyróżniających się najwyższą jakością.

Wprowadzenie skrzynek Euro Pool System jest jednym z działań składających się na strategię Kauflandu w zakresie plastiku. Do 2025 roku w marketach sieci zużycie tworzywa sztucznego zostanie zredukowane przynajmniej o 20 proc., a 100 proc. opakowań marek własnych będzie można poddać recyklingowi. To z kolei wpisuje się w szerszą strategię CSR sieci Kaufland oraz przyświecającą jej ideę „Działanie robi różnicę”, w ramach której sieć podejmuje oraz wspiera szereg działań mających na celu m.in. promowanie zdrowego odżywiania, wsparcie polskich producentów, jak również szerzenie proekologicznych rozwiązań.

System zielonych skrzynek funkcjonuje w międzynarodowej sieci Kaufland od 2003 roku. Skrzynki są standardem w Czechach, na Słowacji, w Chorwacji, Rumunii czy Bułgarii. Od końca 2018 roku zielone skrzynki EPS stały się standardem w logistyce transportu świeżych owoców i warzyw we wszystkich marketach sieci Kaufland w Europie. Szacuje się, że dzięki zastosowaniu tego rozwiązania Kaufland w 2018 roku globalnie zredukował emisję CO2 o 35 tys. ton., zaś dalsze działania w tym zakresie pozwolą zmniejszyć ją nawet o 42 tys. ton rocznie.