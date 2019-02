Salsefia, Skorzonera - czy to się w ogóle je? Ranking mało znanych warzyw o niezwykłych właściwościach

Uniwersalna szczepionka zwalczy wszystkie wirusy grypy?

Australijscy naukowcy ogłosili, że udało się im odkryć wyjątkowe przeciwciała, które mogą zapewnić skuteczną ochronę przed grypą. Badacze twierdzą, że wystarczy zaszczepić się raz na 10 lat, by ograniczyć do minimum możliwość zarażenia się wirusem grypy typu A, B i C. Nowy prepar...