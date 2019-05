Rząd przyznaje: nie wybudują teraz BDI, bo nie mają na to pieniędzy

Wydana 2 lipca ub.r. decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska utrzymała w mocy wydaną decyzję środowiskową. W listopadzie 2018 r. GDOŚ w Warszawie przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na decyzję z lipca. Dotychczas nie odbyła się nawet pierwsza rozprawa.

Trasa BDI (S52) o długości ok. 61 km biegnie przez 12 gmin i stanowi obwodnice sześciu miejscowości: Kóz, Kęt, Bulowic, Andrychowa, Wadowic oraz Kalwarii Zebrzydowskiej. Inwestycja ma charakter ponad lokalny. Początek trasy znajduje się w Bielsku Białej (węzeł Suchy Potok – połączenie S1 i S52), a koniec w Głogoczowie (węzeł Głogoczów – włączenie BDI do DK7).Budowa miałaby się odbywać w pięciu etapach: od Bielska do Kęt (10,5 km), od Kęt do Bulowic (5,5 km), od Bulowic do Choczni (12,9 km), od Choczni do Jaroszowic jako obwodnica Wadowic (4,6 km), a także od Jaroszowic do Głogoczowa (27,4 km).

