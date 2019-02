Robert Biedroń: 35 obietnic za 35 miliardów złotych. Co zawiera program partii Wiosna?

Robert Biedroń przedstawił program nowo powstałej partii politycznej. „Nareszcie zmiana. Potrzebujemy Twojej pomocy, by w końcu nadeszła Wiosna” tak lider zachęca do poparcia swojej partii. Czy Wiosna Biedronia zdobędzie poparcie wśród Polaków? Sprawdź jakie obietnice złożył Robert Biedroń na pierwszej konwencji partii. Realizacja wszystkich obietnic to koszt 35 miliardów złotych!