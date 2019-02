Pyszna tradycja

„Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek” głosi staropolskie przysłowie. W naszej tradycji Tłusty Czwartek to zawsze ostatni czwartek przed wielkanocnym postem. Kiedyś zaczynał on tydzień wielkiego obżarstwa, gdyż mówiono, że trzeba się najeść przed wielkim postem. Mięsa, kapusta ze skwarkami i słonina a także wszelkiego rodzaju słodkie pieczywo gościło na stołach przez ostatnie dni karnawału. Co ciekawe, tradycja smażenia pączków wywodzi się już z czasów starożytnych, i wcale nie były one słodkie a nadziewano je kawałkami słoniny.

W Małopolsce zwyczaj ten nazywa się combrowym czwartkiem. Huczną zabawą świętowano co roku rocznicę śmierci wójta Combra, który nie pozwalał na handel na krakowskim rynku.

Nie tylko Polacy mają święto dla łasuchów. Francuzi i Belgowie zajadają się goframi i naleśnikami, tyle że we wtorek. Podobnie zresztą jak Anglicy, mieszkańcy Australii i Kanadyjczycy.

Karnawałowe słodkości.

Choć na polskich stołach wśród karnawałowych słodkości znajdziemy takie wypieki jak chrusty, oponki czy róże karnawałowe, Polacy od lat najchętniej sięgają po pączki. Te tradycyjne wykonane są z ciasta drożdżowego, są smażone na smalcu i nadziane konfiturą z róży. Piekarnie i cukiernie prześcigają się co roku w ofertach dla wymagających klientów. Niezależnie od tego, jakim nadzieniem kusić nas będą cukiernicy, ważne, aby pączek był lekki i puszysty. Należy zwrócić też uwagę na jasną obwódkę, która świadczy o wysokiej temperaturze smażenia i dobrej jakości tłuszczu.

Izabela Malesa