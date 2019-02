Przyjemne sposoby na spalenie pączków

Szczegóły dotyczącego tego, ile czasu potrzeba na różne czynności, żeby spalić pączki, znajdziemy na stronie Omni Calculator

Kto nigdy nie przejadł się pączkami w tłusty czwartek, nich pierwszy rzuci kamieniem. Dlatego prezentujemy ulubione dziesięć sposobów na spalenie nadmiarowych kalorii!

Jak to działa? W tym przypadku sprawa jest prosta - wiadomo, ile kalorii mają przeciętne pączki różnych rodzajów, więc kaloryczny rachunek sumienia sprowadza się do wyboru liczby i typu zjedzonych słodkości.

Rozwiązując drugą stronę równania, korzystamy z metodologii opartej o MET, czyli tzw. równoważnik metaboliczny. Jednostka MET opisuje, ile kalorii spalamy podczas wykonywania konkretnej czynności; 1 MET odpowiada spalaniu jednej kalorii na godzinę na kilogram masy ciała. Przykładowo, wartość MET dla tańca to 3.0, co oznacza, że osoba ważąca 70 kg spali w tańcu 210 kalorii na godzinę.

Przygotowując ten kalkulator, oparliśmy się na kompendium aktywności opublikowanym w Medicine & Science in Sports & Exercise w 2011 roku. Z ponad ośmiuset różnorakich aktywności wybraliśmy te, których niezaprzeczalną zaletą - oprócz, rzecz jasna, zmuszenia nas do wysiłku fizycznego - jest to, że każda z nich to po prostu czysta przyjemność!

