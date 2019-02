Przygotuj się na BURZĘ. Sprawdź 6 zasad postępowania w czasie burzy i nie daj się zaskoczyć pogodzie. Jak powstaje burza?

Burza nie pojawia się znikąd. Zwiastują ją pewne zjawiska, dlatego warto regularnie patrzeć w niebo i obserwować zmiany, by nie dać się zaskoczyć. Kiedy na niebie pojawią się masy gęstych chmur burzowych, tzw Cumulonimbus ów i zrywa się wilgotny wiatr – wiedz, że coś się dzieje. Chmury burzowe nie zawsze są ciemne! To obala mit o ciemnych chmurach nad miastem, które są zwiastunem deszczów i burz.

Balkon w mieszkaniu czy taras w domu nie są najbezpieczniejszym miejscem do przetrwania burzy. Co należy zrobić, kiedy pogoda staje się coraz bardziej gwałtowna? Przede wszystkim usuń z balkonu donice, niektóre meble, lampy, wszystkie przedmioty, które w czasie silnego wiatru mogą stanowić zagrożenie dla nas i innych osób w otoczeniu. Nie obserwuj burzy z balkonu, nie rób zdjęć ani filmów. Kiedy pioruny od grzmotów dzieli 10 sekund – burza jest ponad 3 km od nas, jeśli 5 sekund – nieco ponad 1,5 km.

5. Dzień burzy = dzień bez prądu?

Jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy piorunochrony na domach i blokach nie były powszechne, oczywistością było wyłączanie z prądu wszystkich urządzeń elektrycznych. Współcześnie również może być to dobra praktyka, szczególnie, jeśli mamy na myśli ładowarki włączone do kontaktu, ale nie ładujące żadnych urządzeń, przedłużacze, zasilacze do laptopów. W niektórych przypadkach, kiedy burze są gwałtowne warto zastosować się do starych, sprawdzonych sposobów. Kiedy napięcie jest zmienne a sygnał telewizyjny przerywany można wyłączyć zasilanie na jakiś czas.

6. W czasie burzy dzieci się nudzą

W czasie deszczu dzieci się nudzą, w czasie burzy również. Nie wszystkie dzieci panicznie boją się burzy. Są też takie, które w czasie burzy strasznie się nudzą, dlatego warto mieć w zanadrzu gry i zabawy, bez wykorzystania elektroniki, które zajmą czas i uwagę dzieci na dłużej. Burza to tez dobry czas na zabawy z wykorzystaniem latarki czy świeczki, tak, aby uświadomić dzieciom zagrożenia wynikające z burzy i możliwości funkcjonowania bez prądu i elektryczności.

W czasie burzy zaproponuj dziecku zabawy słowne, kalambury, gry planszowe lub karty.