Przygotuj dom na wiosenne świętowanie

Plan ratalny

Jak w przypadku każdego projektu, pierwszym i najważniejszym krokiem jest odpowiednie zaplanowanie pracy i rozłożenie jej w czasie. Jeżeli weźmiemy się za wiosenne porządki na tydzień przed wyznaczonym terminem, będzie nas ono kosztowało wiele siły i nerwów, a efekt z pewnością nie będzie zadowalający. Idealny harmonogram to tydzień na każde z pomieszczeń, które mamy doprowadzić do wiosennego błysku. Zrób listę do każdego z nich, składającą się z zadań, które jesteś w stanie wykonać w ciągu godziny lub dwóch. Im bardziej szczegółowa lista, tym skuteczniej i szybciej będzie ci się pracować. W ten sposób poświęcając codziennie kilkadziesiąt minut, bez większego wysiłku wprowadzisz nowy ład w swoim domu, ale nie bój się też korzystać z dostępnych na rynku nowych technologii.

Od dziś już nie musisz odkurzać

Z Twojego planu możesz wyłączyć odkurzanie. Pomyśl o tym, że kiedyś pralka automatyczna była ekstrawaganckim luksusem. Wyobrażasz sobie dziś pranie ręczne? No właśnie! Dlatego pozwól sobie pomóc. Inwestycja w urządzenia, które wyręczą cię w części obowiązków domowych, sprawdzi się nie tylko przy okazji wiosennych porządków.Dobrej jakości sprzęty pomogą utrzymać czystość w mieszkaniu przez cały rok, oszczędzą twój czas i siły. W końcu wiosenne porządku urządzamy raz do roku, ale o czystość i porządek w mieszkaniu dbamy codziennie. A najwięcej pracy na co dzień przysparzają nam brudne podłogi. Zamiatanie, odkurzanie i mycie podłóg jest pracochłonne i uciążliwe. Na szczęście także w tym przypadku możemy sięgnąć po nowe technologie. Roboty odkurzające i mopujące doskonale sprawdzają się w tej roli. Największym uznaniem użytkowników wśród robotycznych pomocników cieszy się robot odkurzający Roomba marki iRobot. Sklepy oferują duży wybór modeli Roomba, (już od około 1000 zł), więc każdy może znaleźć Roombę dopasowaną do swoich potrzeb i portfela. Roboty te przeznaczone są do codziennej pracy. Większość modeli ma możliwość ustawiania harmonogramu pracy na 7 dni tygodnia, aby samodzielnie zaczynały i kończyły sprzątanie. Nawet wtedy, gdy nie ma nas w domu. Sprzątają naprawdę skutecznie, a jest to możliwe dzięki 2 szczotkom głównym, dużej sile ssącej i inteligentnej nawigacji. Roomba widzi brud. Ma czujniki, które wykrywają miejsca bardziej zabrudzone, wtedy robot wie, że musi poświęcić więcej czasu na sprzątnięcie tego miejsca.

Zastanawiacie się pewnie jak to jest możliwie, że robot jest w stanie posprzątać podłogę dokładniej niż człowiek. Patrzycie na okrągłe urządzenie z lekkim niedowierzaniem, a prawda jest taka, że dociera ono do 98% sprzątanej powierzchni. A to dlatego, że łatwo dociera pod np. łóżko, czy komodę, sprząta również w rogach i przy krawędziach.

Roomba odkurza regularnie, więc mniej kurzu i brudu się nawarstwia a Ty wracasz do domu z czystymi podłogami. To również idealne rozwiązanie dla właścicieli zwierząt.

Jeżeli uwielbiasz efekt świeżości, jaki daje świeżo umyta podłoga, idealnym urządzeniem dla ciebie będzie robot mopujący. iRobot Braava zrobi za ciebie to, czego nie lubisz najbardziej,

ponieważ jest w stanie wyczyścić podłogę „na mokro” idealnie uzupełniając wykonaną przez iRobota Roomba pracę. iRobot Braava dociera również pod meble oraz do innych wąskich przestrzeni. Zatem wstań z kolan, zapomnij o miotle i szmacie do podłogi, zrelaksuj się i pozwól robotom sprzątającym przejąć inicjatywę.

Arsenał akcesoriów

Jeżeli słyszysz z tyłu głowy głos mówiący, że nasze babki i prababki szorowały podłogi szarym mydłem i szczotką ryżową i dały radę, ocknij się. Mamy dwudziesty pierwszy wiek, a Ty masz do dyspozycji ogromny wybór produktów, których zadaniem jest ułatwić ci życie. Skoro roboty sprzątające już dbają o czystość Twoich podłóg pora zająć się kolejnymi punktami z planu? A zatem po sporządzeniu listy zadań, zrób listę zakupów, które doprowadzą cię do celu. Punkt pierwszy to detergenty. Nie musi ich być dużo, warto, żeby były sprawdzone, skuteczne i dobrej jakości. Podstawą każdego sprzątania jest dobrej jakości płyn do naczyń, który wyczyści, odtłuści i nada połysk wszystkim gładkim powierzchniom. To uniwersalny detergent, który da sobie radę z większością zabrudzeń. Drugim niezbędnym produktem jest proszek lub mleczko do szorowania, które przydadzą się do wyczyszczenia ceramiki łazienkowej oraz silny detergent do usuwania osadów z kamienia, mydła. Ten ostatni sprawdzi się również jako środek do czyszczenia toalety oraz fug. Każdy, kto zabiera się za wiosenne porządki, musi być też wyposażony w zestaw ścierek i szmatek. Nie zapomnij też o ręcznikach papierowych, które są nieodzowne w trakcie każdego sprzątania.

Zadbaj o efekt wow

Nie oszukujmy się. Nawet wtedy, gdy iRoboty pomagają w codziennym sprzątaniu podłóg, gruntowne wiosenne porządki to dużo pracy. Za wykonanie planu należy nam się nagroda, która dodatkowo podkreśli efekt naszej pracy. Wystarczy drobiazg, aby każde z pomieszczeń zyskało nowy blask. Nowy zestaw ręczników, dywanik łazienkowy, czy świeczka zapachowa odświeżą wygląd łazienki. Nowe ozdobne poszewki na poduszki, wymiana zasłon czy osłonek na doniczki nadadzą nowego charakteru salonowi. Sypialnię podrasować może dodatkowy punkt świetlny w postaci fikuśnej lampki nocnej lub nowa pościel w świeżych, wiosennych kolorach. Dzięki takim drobnym sztuczkom każde z pomieszczeń może zyskać efekty nowości. Chwila zakupowej rozpusty w dziale z dekoracjami to doskonałe zakończenie projektu „czysty dom”.

Powodzenia!