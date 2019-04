Przy Jeziorze Mucharskim hodują unikalne rybki. Zobacz jak [ZDJĘCIA]

Ryby hodowane są w kilkunastu, specjalnie do tego celu przygotowanych basenach, w Ośrodku Zarybieniowym RZGW w Świnnej Porębie (powiat wadowicki).

Wyhodowano tu do tej pory materiał zarybieniowy w postaci 750 tysięcy sztuk troci wędrownej. Narybek, jak zapewniają hodowcy, jest bardzo dobrej jakości. Ryby z tej hodowli zostały przewieziono już do innych części Małopolski.

Zostały wrzucone do dopływów Dunajca (Poprad,Kamienica, Ochotnica, górny odcinek Białej Tarnowskiej) oraz rzeki Raby (Krzyworzeka, Sanka, Stradomka)

- Dzięki odpowiedniej infrastrukturze hodowlanej, w którą wyposażony jest Ośrodek Zarybieniowy w Świnnej Porębie oraz doświadczeniu i zaangażowaniu pracowników produkcja wymaganego sortymentu troci wędrownej od stadium ikry trwała niespełna trzy miesiące - informuje Magdalena Gala, rzecznik prasowy RZGW w Krakowie.

Projekt prowadzi Zespół Do Spraw Zarybiania, który jest organem pomocniczym Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

- Do jego zadań należy zarybianie polskich obszarów morskich oraz utrzymanie i ochrona zasobów ryb dwuśrodowiskowych w powierzchniowych wodach śródlądowych - wyjaśnia Magdalena Gala.

Chodzi to, że małe rybki ze Świnnej Poręby wpłyną kiedyś do morza. To dlatego, że troć wędrowna jest gatunkiem dwuśrodowiskowym, jej cykl życiowy uzależniony jest zarówno od wody słonej jak i słodkiej.

Osobniki dojrzałe płciowo spływają do wód słodkich o kamienistym lub żwirowatym podłożu, aby tu złożyć ikrę, która następnie przeobraża się w wylęg, a potem w narybek.

Po około roku organizmie ryby zachodzą fizjologiczne zmiany, przygotowujące ją do rozpoczęcia wędrówki z rzeki do morza, wtedy też ulega zmianie ubarwienie ciała na srebrzyste. W morzu młode ryby pozostają około 3 lat, gdzie żerują i osiągają dojrzałość płciową.

