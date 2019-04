Przez Łazienkowską na PGE Narodowy, czyli finały ogólnopolskie turnieju "Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku"

Zagrać o dużą stawkę na PGE Narodowym w Warszawie można na trzy sposoby. Jako reprezentant Polski, finalista Totolotka Pucharu Polski albo finalista turnieju... „Z Podwórka Na Stadion o Puchar Tymbarku”. Rywalizacja o to ostatnie trofeum odbędzie się 2 maja przed starciem o puchar kraju. By się do niej dostać, najlepsze drużyny z 16 województw grać będą od wtorku 30 kwietnia (od godz. 10).

Dzień wcześniej przy PGE Narodowym odbędzie się ceremonia otwarcia i losowanie grup (godz. 16). Do rywalizacji w sumie przystąpią 64 drużyny, po 16 w każdej z czterech kategorii - chłopców i dziewczynek do lat 10 i 12. Fazy grupowa, pucharowa oraz mecze o trzecie miejsce odbędą się - odpowiednio - 30 kwietnia i 1 maja. Będą rozgrywane na boiskach przy Łazienkowskiej - treningowym Legii i na Agrykoli. Dzień później osiem najlepszych drużyn wybiegnie na murawę PGE Narodowego. Pozostałe będą dopingować, a od godz. 16 wszyscy obejrzą starcie Lechii Gdańsk z Jagiellonią Białystok o Totolotek Puchar Polski.

- Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” jest jednym z najważniejszych projektów Polskiego Związku Piłki Nożnej - nie ukrywał selekcjoner kadry do lat 21 Czesław Michniewicz. - Wierzę, że część z tych młodych piłkarzy w przyszłości zadebiutuje w reprezentacji Polski i będzie stanowić o jej sile.

To możliwe, bo obecna edycja największego turnieju dla dzieci nie tylko w Polsce, lecz także w Europie jest już 19. W poprzednich brali udział m.in. Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek, Piotr Zieliński czy Bartosz Bereszyński. Inna sprawa, że zwycięzcy tegorocznych rozgrywek w nagrodę spotkają się z reprezentacją Polski przy okazji jednego z meczów w eliminacjach mistrzostw Europy. Z kolei najbardziej utalentowani piłkarze i piłkarki zostaną zaproszeni na Letnią Akademię Młodych Orłów, czyli zgrupowanie wyróżniających się juniorów z całego kraju.

Program Finału Ogólnopolskiego XIX edycji "Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku"

Poniedziałek (29.04)

16:00-17:30 – Ceremonia otwarcia turnieju i losowanie grup przy PGE Narodowym (brama nr 2, wstęp wolny)

Wtorek (30.04)

10:00-16:00 – Faza grupowa Finału Ogólnopolskiego na boiskach Legii i Agrykoli (wstęp wolny)

Środa (1.05)

10:00-16:00 – Faza pucharowa Finału Ogólnopolskiego na boiskach Legii i Agrykoli (wstęp wolny)

Czwartek (2.05)

10:00 -13:00 – Wielki Finał Turnieju na PGE Narodowym (wstęp za okazaniem biletu na Finał Pucharu Polski)

10:15-10:40 - Finał Dziewcząt U-10

10:45-11:10 - Finał Chłopców U-10

11:30-11:55 - Finał Dziewcząt U-12

12:00-12:25 - Finał Chłopców U-12

Transmisje wszystkich meczów na kanałach Super Polsat i Polsat Sport (od godz. 10:00).

8, 10, 12 - Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU