Ksywy bossów świata przestępczego, to z jednej strony wymóg konspiracji, z drugiej dowód przynależności do grupy. Ale także narzędzie bandyckiej samokreacji, czasami znak firmowy. Dla przeciętnego obywatele gangsterzy bardziej znani są ze swoich pseudonimów niż z nazwisk, których zazwyczaj media nie mogą podawać do publicznej wiadomości.