Przesądy studniówkowe, czyli co jest dobrze wiedzieć przed studniówką ZDJĘCIA

Przesądy studniówkowe

Jednym z najbardziej znanych przesądów studniówkowych polega na założeniu czerwonej bielizny. Zgodnie z tradycją czerwona bielizna powinna przynieść powodzenie na maturze. Tą samą bieliznę należy założyć również w dniu egzaminu maturalnego. Bardzo ważnym elementem kobiecej, studniówkowej garderoby jest czerwona podwiązka założona na lewą nogę. Podobnie jak czerwona bielizna, także czerwona podwiązka powinna przynieść szczęście.

Panowie na studniówkę powinni zainwestować w nowy garnitur. Zgodnie z tym studniówkowym przesądem, nowy garnitur założony w trakcie szampańskiej zabawie ma przesiąknąć pozytywną energią. W męskiej garderobie ważny jest również krawat, którego nie wolno ściągać przez całą zabawę. Krawat koniecznie musi być w kolorze czerwonym.

Na studniówkę warto ubrać dobre, wygodne buty, których nie wolno ściągać w czasie zabawy. Zgodnie z tą tradycją ściągnięcie butów i tańczenie na boso może przynieść ogromnego pecha i problemy z zaliczeniem egzaminu maturalnego. W czasie przygotować butów warto pamiętać o pastowaniu ich w jednym kierunku co również powinno być nie bez znaczenia w maturalnych zmaganiach.

Oczko w rajstopach to jeden z najgorszych studniówkowych omenów. Nawet niewielkie oczko według tego przesądu może mieć negatywny wpływ na przebieg egzaminu maturalnego. Pomocne nie okażą się nawet zabiegi zamalowania nieszczęsnego oczka, dlatego na studniówkę koniecznie trzeba założyć mocne rajstopy.

Do fryzjera można się udać jedynie przed studniówką. Późniejsze przycinanie włosów według przesądu może negatywnie wpłynąć na wynik egzaminu. Przesąd swoim zakazem nie obejmuje jednak golenia włosów oraz brody. Panowie mogą wiec spokojnie się golić, a do egzaminu podejść ogoleni na gładko. Jak mówi bowiem przesąd: do egzaminu należy podejść elegancko.

Bal studniówkowy bez choćby jednego, pożyczonego elementu garderoby to również zła wróżba. Według tego studniówkowego przesądu na studniówce powinniśmy mieć coś pożyczonego, im więcej rzeczy tym lepiej. Warto również pożyczyć ów przedmiot od osoby, która naszym zdaniem jest mądra. Równie ważna jest liczba pożyczonych przedmiotów, im więcej tym lepiej.

Czerwona nitka jest kolejnym sposobem na pomyślne zdanie matury. Czerwoną nitkę przed studniówką powinna zawiązać nam na nadgarstku osoba życzliwa . Zgodnie z tym przesądem czerwona nitka, która nie zerwie się z nadgarstka do matury przyniesie wielkie szczęście.

Ostatni przesąd jest ryzykowny, ale zdaniem wielu byłych maturzystów, którzy go wypróbowali rzeczywiście przynosi szczęście. Przesąd polega na złapaniu dyrektora za kolana. Jeżeli zrobimy to z zaskoczenia, to szczęście na egzaminie będzie jeszcze większe.

