Prognoza pogody na piątek 18 stycznia. Sprawdź

TVN Meteo, x-news

W piątek spodziewamy się dużego zachmurzenia, ale i rozpogodzeń. Na północnym zachodzie kraju obędzie się bez opadów, ale na pozostałym obszarze spodziewane są przelotne opady śniegu do 1-5 centymetrów. Zrobi się ślisko. Temperatura wyniesie od 0 st. C na Wybrzeżu, przez 1 st. C ...