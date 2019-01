Prognoza pogody na czwartek 24 stycznia

Zima co roku odcina ludzi w Beskidzie Małym od świata

Bogumił Storch

Irytują Was zimą nieodśnieżone drogi lub parkingi? Wyobraźcie sobie, że w powiecie wadowickim mieszkają ludzie, których śnieg potrafi uwięzić w domach aż do roztopów. Nie mogą oni liczyć na przyjazd pogotowia czy straży pożarnej, a zwykłe zakupy dla nich to skomplikowana strategi...