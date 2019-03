Proces w sprawie wypadku Beaty Szydło wrócił do sądu w Oświęcimiu

Nie widzieli, ale słyszeli

Jak wynika z aktu oskarżenia, Prokuratura Okręgowa w Krakowie powołała 75 świadków. Podczas zamiejscowych rozpraw niejawnych sąd przesłuchał 17 świadków, w tym wicepremier Beatę Szydło i oficerów ówczesnego Biura Ochrony Rządu.

We wtorek proces w części jawnej wrócił do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. Stawiły się w nim osoby, które choć momentu zderzenia rządowej limuzyny z seicento nie widziały, to odpowiadały na pytania dotyczące przejazdu kolumny.

- To są wszystko świadkowie, którzy zostali zawnioskowani do przesłuchania w akcie oskarżenia - mówi mec. Władysław Pociej, obrońca Sebastiana Kościelnika. - Na razie nie składam żadnych wniosków dowodowych kolejnych świadków i wprowadzenia innych dowodów. Zapewne pojawi się taka potrzeba w trakcie dalszego postępowania - dodaje.

Nasi reporterzy byli na miejscu kilkanaście minut po zdarzeniu

Rozbieżności w zeznaniach

We wtorek Sebastian Kościelnik pojawił się w sądzie, choć nie ma takiego obowiązku. W dalszym ciągu podtrzymuje, że jest niewinny. Wielokrotnie podkreślał, że znalazł się w nieodpowiednim miejscu i czasie. Z zeznań mężczyzny tuż po wypadku wynikało, że w lusterku zobaczył światła dwóch samochodów uprzywilejowanych. Później zeznał, że w drugim aucie, tym z którym się zderzył, włączone były tylko reflektory. Za każdym razem podkreślał, że samochody nie miały włączonych sygnałów dźwiękowych.

Zdaniem prokuratury, kierowca nie rozeznał prawidłowo sytuacji na drodze. Najpierw przepuścił samochód emitujący świetlne sygnały uprzywilejowania, a później nie zachował ostrożności, nie upewnił się, czy pojazd uprzywilejowany jest jeden czy więcej. Ruszył, nie ustępując pierwszeństwa i doprowadził tym samym do wypadku.

Kluczową kwestią w tej sprawie będzie ustalenie, czy trzy limuzyny stanowiły kolumnę uprzywilejowaną, czy nie. By korzystać z uprzywilejowania samochód lub kolumna muszą jednocześnie używać sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

Świadkowie zgodnie zeznali, że pojazdy wysyłały sygnały świetlne. Co do sygnałów dźwiękowych, takiej zgodności nie ma.

Piotr K. był na przystanku autobusowym, ok. 100 m od miejsca wypadku. Słyszał syreny i widział czerwono-niebieskie sygnały świetlne. Gdy auto pokonywało rondo, świadek dostrzegł, że za nim jechało kolejne auto, również z włączonymi światłami.

Innego zdania jest Janusz D., emerytowany pracownik kolumny transportu sanitarnego.

- Jestem na to wyczulony, bo sam naprawiałem takie sygnały. Tych sygnałów nie było - zeznał.

Również małżeństwo G. nic nie słyszało. Przejeżdżającą kolumnę widzieli przez okno kuchni z mieszkania, ok. 300 m od miejsca wypadku.

