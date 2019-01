Problem z BDI. Czy nową ekspresówkę zbudują za osiem lat?

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości z Wadowic i była burmistrz tego miasta, Ewa Filipiak postanowiła zapytać resort infrastruktury, co z budową BDI.

Okazuje się, że jeśli wszystkie założenia inwestycji udałoby się w końcu wykonać bez przeszkód, budowa BDI rozpoczęłaby się w 2024 roku a zakończyła w 2027 roku. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji może nastąpić w drugim kwartale 2021 r., natomiast zawarcie umowy z wykonawcą rok później.

„Przejęcie nieruchomości będzie możliwe z chwilą gdy decyzja o zezwoleniu na Realizację inwestycji stanie się ostateczna lub gdy nadany jej zostanie rygor natychmiastowej wykonalności - wyjaśnia w odpowiedzi na interpelację Marek Chodkiewicz, podsekretarz w ministerstwie infrastruktury.

Spośród 12 gmin, przez które ma przebiegać nowa droga, Wadowice były jedyną, które sprzeciwiały się jej budowie.

W grudniu ub.r. burmistrz Bartosz Kaliński wycofał skargę miasta na decyzję środowiskową dla tej inwestycji. Na niewiele się to jednak zdało, bo procedury ciągle mogą się opóźniać z powodu odwołań od decyzji środowiskowej złożonych przez Inicjatywę Wolne Wadowice oraz ekologów z Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego. Pod znakiem zapytania stoi też finansowanie samej inwestycji, rząd do dziś nie zabezpieczył środków finansowych na ten cel.

Trasa BDI (S52) o długości ok. 61 km biegnie przez 12 gmin i stanowić będzie obwodnice sześciu miejscowości: Kóz, Kęt, Bulowic, Andrychowa, Wadowic oraz Kalwarii Zebrzydowskiej. Budowa za ponad 4 mld zł ma się odbywać w pięciu etapach: od Bielska do Kęt (10,5 km), od Kęt do Bulowic (5,5 km), od Bulowic do Choczni (12,9 km), od Choczni do Jaroszowic jako obwodnica Wadowic (4,6 km), od Jaroszowic do Głogoczowa.

