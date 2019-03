Występ w telewizji przed milionami telewidzów to doskonała okazja do zdobycia uznania, popularności i otwarcia sobie drogi do wielkiej kariery. W programach typu talent show w ostatnich latach nie brakowało uzdolnionych reprezentantów Małopolski zachodniej. Jedni potrafili wykorzystać swoje pięć minut i na dłużej zagościć na scenie show biznesu, drudzy nie mieli tyle szczęścia i dziś już niewiele osób o nich pamięta. Zapraszamy do obejrzenia galerii. Kogo jeszcze Waszym zdaniem w niej brakuje?