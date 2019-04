Pożar w Fabryce Papieru i Tektury "Beskidy" w Wadowicach

Pogoda na poniedziałek, 15 kwietnia

Poniedziałek w całym kraju będzie pogodny. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. W Małopolsce najcieplej będzie w Krakowie, gdzie termometry pokażą 12 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, północno-wschodni. W poryw...