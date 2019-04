Powiat wadowicki. Strajk w szkołach. Uczniowie z rodzicami w pracy

W powiecie wadowickim większość nauczycieli i szkół strajkuje. Dla niewielkiej liczby dzieci, których rodzice nie byli w stanie zabrać w poniedziałek do domu, przygotowano tzw. lużne zajęcia: spacery do parku, zabawy na boiskacach lub świetlicach. Zajmują się nimi ci, spośród nauczycieli, którzy nie przyłączyli się do tego protestu.