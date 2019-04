Powiat wadowicki. Spowiedź 2019. Gdzie się wyspowiadać?

Czas przygotowań do świąt Wielkanocnych to także czas na modlitwę i pojednanie się z Bogiem. W tym okresie wielu wiernych licznie przystępuje do spowiedzi. Dlatego też wiele parafii wyznaczyło dni, w których odbędzie się dodatkowo spowiedź a sakramentu udzielać będzie więcej, niż zazwyczaj kapłanów.