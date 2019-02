Powiat oświęcimski. Zabytkowy pałac w Grojcu znów idzie pod młotek

Pałac w Grojcu (gm. Oświęcim) od ponad 20 lat stoi pusty i niszczeje. Powiat oświęcimski, który jest właścicielem zabytkowego obiektu, od pięciu lat próbuje go sprzedać, ale bez powodzenia. Teraz starostwo kolejny raz ogłosiło przetarg.

- Pojawiły się zapytania w tej sprawie ze strony potencjalnych inwestorów. Postanowiliśmy więc ogłosić oficjalnie przetarg - mówi starosta Marcin Niedziela.

Sołtys Grojca Krzysztof Wolak ma nadzieję, że zabytkowy obiekt wraz z malowniczym parkiem wreszcie znajdzie nabywcę. - Jest odpowiednio zabezpieczony, ale jeśli nie jest użytkowany, to mimo wszystko niszczeje - martwi się sołtys Grojca.

Obiekt stoi pusty od 1998 roku. Wcześniej był tam Państwowy Dom Pomocy Społecznej, ale pałac nie był pod taką działalność odpowiedni. Początkowo planowano przystosować obiekt pod potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, ale w końcu nic z tego nie wyszło. Do 1998 r. prace w pałacu finansowane były przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. W 1999 roku XIX-wieczny pałac wraz ze znajdującym się w sąsiedztwie ZOL przejął powiat oświęcimski, który wyłożył kilka milionów na kontynuację inwestycji.

Wykonano m.in. centralne ogrzewanie, instalacje wodno-kanalizacyjne, windę dla niepełnosprawnych, wyremontowano część pomieszczeń. Pieniądze skończyły się w 2006 r. i od tamtej pory nic się tutaj nie dzieje.

Oglądali i odchodzili

Powiat nie mając pomysłu, jak można zagospodarować, taki duży obiekt, postanowił go sprzedać. Były starosta oświęcimski Zbigniew Starzec podkreśla, że pałac budził zainteresowanie. - Sam odbyłem kilkanaście spotkań z potencjalnymi inwestorami , pokazując im pałac- mówi były starosta.

Na tym jednak kończyło się zainteresowanie z ich strony. - Myślę, że wielkość pałacu i wynikające z tego ogromne nakłady na jego zagospodarowanie miały wpływ na to, że nie znalazł się nabywca - przypuszcza Zbigniew Starzec.

Sama cena wywoławcza kupna wydaje się atrakcyjna. Za obiekt wraz z parkiem o powierzchni 4,1 ha sięga niespełna 2,7 mln zł. Przy tym w związku z zabytkowym charakterem nabywca może liczyć na 50-procentową bonifikatę.

Jedyny ratunek

Sołtys Wolak przypomina, że w związku ze sprzedażą zmieniony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Inwestor ma możliwości prowadzenia tutaj różnego rodzaju działalności usługowej. Nie musi także przed kupnem przedstawić projektu zagospodarowania obiektu, co było jednym z warunków stawianych wcześniej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

W opinii sołtysa, problemu nie powinno stanowić także sąsiedztwo z Powiatowym Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym, na co podobno niektórzy inwestorzy zwracają uwagę. - Przecież można oddzielić działki tujami. Jest możliwość wykonania dojazdu do pałacu z ul. Głównej - dodaje Krzysztof Wolak.

Architekt Krzysztof Stetkiewicz, właściciel biura projektowego Archiks w Oświęcimiu, który zajmuje się m.in. planami zagospodarowania pałacu w Rajsku (gm. Oświęcim) uważa, że brak konkretnych nabywców związany jest głównie z nadzorem konserwatorskim. - Z tego wynikają ograniczenia inwestycyjne i zwielokrotnione koszty adaptacji zabytkowych obiektów na wybrane cele - mówi Krzysztof Stetkiewicz. - Stąd często spotykamy się z sytuacjami, że jest inwestor, który stawia gdzieś pseudopałac, a kilkanaście kilometrów dalej stoi zabytkowy obiekt, który niszczeje - dodaje.

Starostwo, jak i sołtys Grojca liczą, że przy zaplanowanym na marzec przetargu trafi się wreszcie inwestor z grubym portfelem. - To jedyna szansa na uratowanie tego pięknego zabytku - uważa Krzysztof Wolak.

