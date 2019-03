Powiat oświęcimski. Wstępny bilans po wichurze. Ponad 260 interwencji strażaków, straty sięgające milionów złotych [ZDJĘCIA]

Działania strażaków w powiecie oświęcimskim związane z usuwaniem skutków silnych wiatrów prowadzone są już od niedzieli, kiedy to odnotowano w sumie 16 zdarzeń: 3 pożary i 13 miejscowych zagrożeń – w tym 9 bezpośrednio związanych z usuwaniem skutków wichury.

W nocy z niedzieli na poniedziałek na terenie powiatu oświęcimskiego na skutek wichury odnotowano liczne uszkodzenia budynków, głównie zerwane lub uszkodzone dachy oraz interwencje związane z usuwaniem powalonych drzew.

Pierwsze zgłoszenia w związku z silnymi wiatrami zaczęły napływać do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Oświęcimiu ok. godz. 1:40 w nocy z niedzieli na poniedziałek. Podjęto decyzję o wzmocnieniu obsady osobowej stanowiska kierowania – do 4 osób.

Według stanu na godzinę 11 od północy z niedzieli na poniedziałek odnotowano 260 interwencji - miejscowych zagrożeń, w których zaangażowanych było ok. 300 zastępów, tj. ok. 1500 ratowników z jed. Działania prowadzone były i są nadal w zasadzie na terenie całego powiatu i są to przede wszystkim interwencje polegające na zabezpieczeniu zerwanych lub uszkodzonych dachów oraz usuwaniu połamanych drzew i naderwanych konarów zagrażających budynkom i leżących na drogach. Cały czas napływają nowe zgłoszenia. - Na chwile obecną brak informacji o osobach poszkodowanych - zaznacza st. kapitan Zbigniew Jekiełek, rzecznik KPP PSP w Oświęcimiu.

Zgodnie z informacją na godzinę 6:45 (dane Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego) na terenie powiatu bez prądu pozostawało 18 stacji, zasilających w sumie 1127 gospodarstw domowych, na terenie gmin: Chełmek – 197, Osiek – 491, Gmina Oświęcim – 279, Brzeszcze – 221, Miasto Oświęcim – 29

Przewidywany termin przywrócenia energii elektrycznej – do godziny 14.

Spośród charakterystycznych interwencji należy wskazać m.in. na zabezpieczenie zerwanego dachu na budynku Urzędu Gminy w Polance Wielkiej oraz zerwany dach na hurtowni artykułów spożywczych w Oświęcimiu ul. Kolbego. W sumie odnotowaliśmy ok. 101 uszkodzonych dachów, z czego poważne uszkodzenia (zerwanie dachu) stwierdzono w 5 przypadkach – w budynkach jednorodzinnych i użyteczności publicznej.

O godz. 11 przy usuwaniu skutków wichury na terenie powiatu działa ok. 35 zastępów PSP i OSP (ponad 150 strażaków). Siły i niezbędny sprzęt do usuwanie skutków wichury którymi dysponują strażacy są wystarczające. W udzielanie pomocy zaangażowane są również instytucje samorządowe, poprzez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz wydziały Zarządzania Kryzysowego w poszczególnych gminach, szczególnie w zakresie zabezpieczenia dachów budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Ponadto cały czas w terenie działają 2 grupy operacyjne z tut. Komendy.

Na godzinę 13 starosta oświęcimski zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego, z udziałem m. in. samorządów i wszystkich służb.

Najwięcej interwencji w miejscowościach: mieście Oświęcim (39), Brzeszczach (25), Jawiszowicach (15), Polance Wielkiej (17), Osiek (17), Kęty i Bobrek (po 10)..