Powiat chrzanowski. Trawy płoną, choć jeszcze zima. Co będzie wiosną?!

Wczoraj trawy paliły się dwa razy w Chrzanowie i raz w Gromcu. Dzisiaj spokojnej nocy nie mieli strażacy z Libiąża, których alarm wyrwał z łóżek tuż przed godziną pierwszą w nocy. Strażacy obawiają się, że gdy przyjdzie wiosna znów masowo będą wypalane łąki i nieużytki w całym regionie. W tym roku trawy płonęły także w powiatach oświęcimskim, wadowickim i olkuskim.

Osoby, które zostaną przyłapane na wypalaniu traw mogą zostać ukarane na kilka sposobów.

- Wypalanie traw jest zabronione na podstawie kodeksu wykroczeń, który przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5000 zł.

- Z kodeksu karnego wynika, że wypalanie traw, które skończy się pożarem okolicznych zabudowań, który zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

- Z kolei sprowadzanie bezpośredniego niebezpieczeństwa wskazanych zdarzeń jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

