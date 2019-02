Potrącenia pieszych w Oświęcimiu i Kętach. Uważajcie na drogach

W Oświęcimiu do zdarzenia doszło na ulicy Słowackiego. Jak ustalili policjanci 19-letni mieszkaniec Zatora kierując volkswagenem golfem na przejściu dla pieszych potrącił 51-letnią mieszkankę powiatu pszczyńskiego. W wyniku potrącenia kobieta doznała jedynie lekkich stłuczeń i po przeprowadzeniu badania na miejscu przez ratowników medycznych została zwolniona do domu.

W tym samym dniu ok godziny 19.40 w Kętach na ul.Sienkiewicza doszło do potrącenia osoby, która najprawdopodobniej wtargnęła na jezdnię.

Policjanci apelują o zachowanie uwagi i ostrożności za kierownicą, zwłaszcza po zmroku, na drogach gdzie nie ma chodnika oraz podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych.

