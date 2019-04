Posprzątali sami swoją gminę. Inspirująca inicjatywa mieszkańcow Stryszowa i Lanckorony

W stryszowie uczniowie szkoły podstawowej im. R. Jabłońskiego przystąpili do akcji zorganizowanej pod nazwą "Sprzątanie Poboczy Dróg". 118 uczniów zaopatrzonych w kamizelki odblaskowe i worki na śmieci wyruszyło na wskazane odcinki dróg, wspierając pozostałych mieszkańców i wójta.

Specjalny wiersz na tę okolicznośc ułożył nawet pan Bogdan Haranek:

"Od Łękawicy po most w Leśnicy

ład i porządek jest przy ulicy

skrzyknęłli radni chętnych w sobotę

zbierzemy śmieci kto ma ochotę

w każdym sołectwie chętnych nie mało

do worków śmieci mnóstwo zebrało sprzątnięto rowy przydrożne laski

na zakończenie pyszne kiełbaski

sprzątali radni wójt też był z nami

bo gmina silna jest mieszkańcami "

Dodatkowo do akcji wlączyli się harcerze i członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu.

Mieszkańcy sprzątali też w Lanckoronie:

"Porwaliśmy się na walkę z wiatrakami i wymietliśmy pety z górnej pierzei rynku, posprzątaliśmy także Galerię Golonka, zamkniętą na głucho od 3 lat.. potem zaczęli przychodzić inni i wzięli się za miotły (...). kolejna ekipa sprzątająca wyruszyła na ścieżki pod Kępą" - relacjonowali uczestnicy akcji.

